Am Montag fand ein Symposium des Bundesamts für Verfassungsschutz zur Terrormiliz IS statt.

Fachleute und Politiker äußerten verschiedene Einschätzungen zum Thema Terror.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz nannte zu Beginn der Veranstaltung am Montagvormittag einfach nur die Zahlen der Opfer. 130 Menschen seien im November in Paris umgekommen, sagte Hans-Georg Maaßen, 14 in San Bernardino (Kalifornien), allein elf Deutsche in Istanbul und zuletzt 35 in Brüssel. Das Morden der islamistischen Terroristen gehe also weiter. Und die Berichterstattung darüber geschehe „beinahe schon routinemäßig“.

Der deutsche Inlandsgeheimdienst hat sich daher entschlossen, den islamistischen Terror abermals zum Gegenstand seines jährlich stattfindenden Symposiums mit Experten aus dem In- und Ausland zu machen. Grundlegend Neues gab es dabei nicht. Aber es gab doch neue Facetten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Maaßen betonte, dass die größte Gefahr vom so genannten Islamischen Staat ausgehe. Er verfüge in Europa über funktionierende Kommando-Strukturen und einschlägige Zellen. Das sei seit den Anschlägen von Paris und Brüssel offensichtlich. Hinzu komme die Gefahr von Einzeltätern, die sich durch IS-Propaganda animiert sähen, es ihnen gleich zu tun.

„Die Opfer sind austauschbar“

Fest steht: 4500 Frauen und Männer sind seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges aus Europa dorthin ausgereist; etwa 800 aus Deutschland. Und ein Teil von ihnen kehrt zuweilen noch radikaler und mit Kampferfahrung zurück. Die IS-Propaganda enthält überdies immer wieder Bezüge zur Bundesrepublik. Um die Gefahr zu minimieren, werden derzeit insgesamt 90 Moscheen observiert – wobei Maaßen unterstrich, observiert würden nicht eigentlich Moscheen oder Moscheegemeinden als Ganze, sondern dort verkehrende Extremisten.

Über die Gründe für die Mord-Absichten des IS sagte der Verfassungsschutz-Präsident: „Die Menschen werden nur deshalb getötet, damit es schreckliche Bilder gibt. Die Opfer sind austauschbar.“ Das Bestreben bestehe außerdem darin, einen Keil zu treiben zwischen Muslime und Nicht-Muslime. Dabei bereite ihm, so Maaßen, die hohe Zahl an teilweise nicht identifizierten Flüchtlingen große Sorgen. Zwei der Paris-Attentäter waren als Flüchtlinge getarnt.

Der Chef des niederländischen Verfassungsschutzes, Rob Bertholee, wies unterdessen darauf hin, dass auch von minderjährigen Kindern holländischer IS-Ausreiser eine Gefahr ausgehe. Er sprach von rund 70, die Teil der Bedrohung seien. Maaßen bedauerte in dem Zusammenhang, dass es dem deutschen Verfassungsschutz untersagt sei, Menschen unter 16 Jahren zu registrieren. Er hoffe, dass sich der Bundestag an der Stelle bewege. Denn bekanntermaßen reisten heutzutage schon 13-Jährige nach Syrien aus. Maaßen monierte auch, dass man nicht einen Mangel an europäischer Zusammenarbeit der Dienste kritisieren könne, wenn es dafür an rechtlichen Voraussetzungen fehle.

Nicht alle in einen Topf werfen

Einen anderen Akzent setzte die Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Emily Haber. Sie teilte zwar die Einschätzung der anhaltenden Gefahr, hob aber vor allem auf die nötige Prävention ab. So sei es falsch, alle derzeit 8.650 bekannten in Deutschland lebenden Salafisten in einen Topf zu werfen. Unter ihnen gebe es nämlich auch solche, die Gewalt ablehnten. Ignoriere man dies, schaffe man lediglich Solidarisierungseffekte von Gewaltlosen mit Gewaltbereiten. Außerdem rief Haber dazu auf, die Muslime in der Mitte der Gesellschaft zu verankern und ihre Abwehrbereitschaft gegen islamistische Einflussnahme zu stärken. Das zentrale Mittel dazu sei nicht etwa Ablehnung und Ausgrenzung, sondern Integration. Man müsse jungen Muslimen von Anfang das Gefühl geben, dass gesellschaftliche Teilhabe möglich sei. Für Fälle, in denen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, existiert beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Arbeitsstelle Radikalisierung.

Maaßen hilft das kurzfristig nicht weiter. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz gingen täglich vier Terrorhinweise ein, sagte er in seiner Grundsatzrede. Die Aufgabe der Behörde bestehe darin, sie zu gewichten. Man werde jedenfalls das Beste tun, um Anschläge zu verhindern, versicherte Deutschlands oberster Verfassungsschützer. Gewissheiten, dass dies gelingt, gibt es nicht.