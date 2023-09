Berlin -Die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann (Grüne), hat dafür plädiert, den festgefahrenen Streit mit den unionsgeführten Ländern über die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten durch einen Kompromiss beizulegen.

„Unser Ziel ist eine Alternative zum System der sicheren Herkunftsstaaten, um die unbestrittenen Probleme tatsächlich zu lösen – und zwar in Form des Fast- and Fair-Verfahrens, wie es auch Katrin Göring-Eckardt vorgeschlagen hat“, sagte sie dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Anträge von Menschen aus diesen Ländern würden priorisiert bearbeitet, also zeitlich vorgezogen, allerdings bei vollem Rechtsschutz.

Anreizsystem bei freiwilliger Rückkehr

Außerdem könnte es ein Anreizsystem bei freiwilliger Rückkehr für die Betroffenen geben. Und ja, nach rechtsstaatlich abgeschlossenen Verfahren erfolgt am Ende die Abschiebung.“ Löhrmann betonte, wenn die Menschen wüssten, dass bei einer Ablehnung ihres Antrags keine Aussicht auf einen langen Aufenthalt während verschleppter Asylverfahren bestehe, entfalle ein wichtiger Anreiz für den Weg nach Deutschland. Zugleich müsse „das Grundrecht auf Asyl aber auch für Menschen aus diesen Ländern gelten“, so die Grünen-Politikerin. „Denn es ist offenkundig, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Bundestag hatte mit der Koalitionsmehrheit beschlossen, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen – so wie zuvor die Balkan-Staaten. Damit haben Antragsteller von dort normalerweise kein Asylrecht. Dies geschah mit der Begründung, dass die Anerkennungsquoten mit maximal 3,7 Prozent ohnehin äußerst gering seien. Die Grünen halten dagegen, man dürfe das Asylrecht für Betroffene gleichwohl nicht aushebeln, weil die Menschenrechte im Maghreb nicht voll gewährleistet seien, besonders nicht für Homosexuelle.

Um die Änderung durchzusetzen, hätte es im Bundesrat der Zustimmung von drei größeren grün-mitregierten Ländern bedurft. Weil sich diese nicht abzeichnete und das Kanzleramt zu spät mit der Kompromisssuche begann, wurde der Tagesordnungspunkt von der letzten Sitzung abgesetzt. Ziel der Grünen ist es, bis zur Sitzung am 8. Juli eine Lösung zu finden. Dazu haben die grünen Spitzen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein unter Mithilfe der grünen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt einen Kompromissvorschlag ins Kanzleramt geschickt.

Kleinere finanzielle Beihilfen für eine schnelle Rückkehr

Er läuft darauf hinaus, Menschen aus den Maghreb-Staaten das Asylrecht prinzipiell zu gewähren. Über den tatsächlichen Anspruch jedes einzelnen müsste weiterhin das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheiden. Zugleich würden die Anträge bevorzugt bearbeitet. Menschen, deren Antrag nicht anerkannt wird, sollen durch kleinere finanzielle Beihilfen zu einer schnellen Rückkehr gebracht oder abgeschoben werden. So soll der Reiz entfallen, nach Deutschland zu kommen

Laut nordrhein-westfälischem Innenministerium waren allein in NRW zuletzt 1.340 Flüchtlinge aus dem Maghreb ausreisepflichtig. Ihre Heimatländer nehmen sie häufig nicht auf.