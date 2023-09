Palma de Mallorca, Spanien -Für die einen ist eine Zigarette am Strand der pure Urlaubsgenuss, für andere der reinste Alptraum. Immer mehr Küstenabschnitte am Mittelmeer werden zu rauchfreien Zonen erklärt – und jetzt gehören auch drei Strände auf Mallorca dazu. Dort sind Raucher ab diesem Sommer unerwünscht. Nachdem die Bucht Cala Estància in Palma bereits seit Mittwoch der erste kippenfreie Strand auf der spanischen Urlaubsinsel ist, wollen die Cala Anguila in Manacor und der Strand Sant Joan in Alcúdia dem Beispiel bald folgen.

Vorerst keine Strafen

Alle drei Gemeinden schlossen sich damit einer entsprechenden Initiative des balearischen Gesundheitsministeriums an, wie das „Mallorca Magazin“ am Donnerstag berichtete. Bislang handele es sich jedoch lediglich um eine Empfehlung: Badegäste, die das Verbot missachten, würden zumindest vorerst noch nicht bestraft, hieß es unter Berufung auf die Behörden.

Es gehe nicht nur darum, andere Urlauber nicht durch Zigarettenqualm zu belästigen – sondern auch um ein Ende der unansehnlichen Kippenstummel im Sand, zitierte die „Mallorca Zeitung“ Tourismusdezernentin Maria Antònia Truyols. Allerdings findet die Kampagne unter dem Motto „Platges sense fum, platges saludables“ (katalanisch für: Strände ohne Rauch sind gesunde Strände) bisher nur wenig Zulauf. An fast allen Badestränden Mallorcas darf - zumindest vorerst - weiter geraucht werden.

An diesen spanischen Stränden herrscht Rauchverbot

Auch in anderen Teilen Spaniens herrschen bereits Rauchverbote an Stränden, um speziell Familien mit Kindern während der Ferien ein Ambiente ohne Qualm und Zigarettenstummel zu garantieren:

In Galicien ist Rauchen an 79 Stränden verboten

Vorreiter der Idee war die Region Galicien im Nordwesten des Landes, wo bereits 2012 eine solche Maßnahme gestartet wurde. Heute führt die Region das Ranking deutlich an: An 79 Stränden (immerhin 11,5 Prozent aller dortigen Strände) ist Rauchen verboten, wie die Zeitung „El Periódico“ vorrechnete.

In Katalonien darf man an zwölf Stränden nicht rauchen

An zweiter Stelle folgt Katalonien, wo zwölf Strände komplett Zigaretten-frei sind. In der angesagten Party-Hochburg Lloret de Mar wurde das Rauchen am gesamten Strand „Sa Boadella“ untersagt. Auch in der Region Murcia im Südosten, auf Ibiza und auf Gran Canaria gibt es bereits vereinzelt entsprechende Verbote. Auf der Kanaren-Insel wird das Qualmen am rauchfreien Strand sogar mit bis zu 450 Euro geahndet.

In Andalusien gibt es nur an einem Strand ein Verbot

Neu hinzugekommen ist im Sommer 2018 Andalusien, wo ein 500 Meter langer Strandabschnitt in Motril zur „playa sin humo“ erklärt wurde. Und wie schaut es in anderen Mittelmeerländern aus?

An der Côte d'Azur in Frankreich sind dutzende Strände Nichtraucherzonen

In Frankreich hat die Stadt Nizza an der beliebten Côte d'Azur schon vor Jahren einen Strand zur Nichtraucherzone erklärt. Inzwischen sind Zigaretten an mehreren Dutzend Küstenabschnitten nicht willkommen. Auch im nahe gelegenen Cannes wurden zwei Strandabschnitte zur Nichtraucherzone erklärt.

Auch in Italien gibt es rauchfreie Strände

In Italien gibt es ebenfalls rauchfreie Strände: vom norditalienischen Ligurien (Sant'Antonio delle Fornaci) bis ins südliche Kalabrien (Praia a Mare). In Bibione an der Adria bescherte das Projekt „Respira il mare“ (Deutsch etwa: „Atme Meeresluft“) 2014 dem Land den ersten rauchfreien Strand überhaupt. (rer/dpa)