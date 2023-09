Palma de Mallorca -Gerade an der Playa de Palma sind sie unterwegs: Sogenannte „Trileros“, die Touristen zu einem Wetteinsatz für ihr vermeintlich harmloses Hütchenspiel animieren wollen. Die Utensilien sind dabei häufig denkbar einfach: drei ausgehöhlte Kartoffeln und eine Kugel.

Zu Beginn zeigt der Hütchenspieler dem Touristen, unter welcher Kartoffel sich diese befindet. Rasend schnell vertauscht er darauf die Kartoffeln. Wer die Knolle mit Inhalt im Blick behält, sollte sich seines Gewinns – meist Bargeld – sicher sein. Doch dem ist häufig nicht so, wie die Lokalpolizei von Palma in einem Facebook-Video mit dem Titel „Entlarvt: Der Betrug der Hütchenspieler: Mechanismus der illegalen Aktivität“ demonstriert:

Hütchenspieler arbeiten mit unlauteren Tricks

Einige Hütchenspieler arbeiten demnach mit unlauteren Tricks: So lassen sie die Kugel etwa heimlich in ihrer Hand verschwinden oder bugsieren sie ungesehen unter eine andere Kartoffel. Wer sich auf ihr Spiel einlässt, kann also nur verlieren. Die Lokalpolizei von Palma möchte es den Hütchenspielern durch das Video schwerer machen, Touristen in die Irre zu führen. Erst im Mai hatte die Polizei 26 Hütchenspieler festgenommen. Auch von der Razzia an der der Playa de Palma stellte die Polizei ein Facebook-Video ins Netz:

Die beiden Videos deckten „mutmaßliche Verbrechen von Betrug, Diebstahl, Nötigung und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung “ auf, schreibt die Polizei.

Größte Razzia gegen Hütchenspieler an der Playa de Palma

Die 26 Verdächtigen sollen zu vier Banden gehören, die vorwiegend am Ballermann 6, dem Hotspot deutscher Partytouristen, unterwegs waren, wie die Mallorca-Zeitung berichtet. Auch Bargeld beschlagnahmten die Lokalpolizisten. Sie hatten die Hütchenspieler über einen längeren Zeitraum beobachtet, bevor sie zugriffen. Bei der Aktion hat es sich laut Diario de Mallorca um die größte Razzia gegen Hütchenspieler an der Playa de Palma gehandelt.

Verurteilt wurden die Hütchenspieler jedoch nicht, wie Ultima Hora und das Mallorca Magazin berichten. Das Hütchenspiel sei keine Straftat, urteilte eine Richterin in Palma de Mallorca. Es werde nicht „genügend betrogen“, um von einem Delikt sprechen zu können. Zudem ließen sich die Passanten ja freiwillig auf das Spiel ein. Bei der Lokalpolizei von Palma sorgte die Nachricht für Empörung. Vielleicht sei es sinnvoll, die Uniform an den Nagel hängen und sich als Hütchenspieler zu verdingen, zitiert Ultima Hora aus Ermittlerkreisen. (rer)