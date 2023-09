Palma de Mallorca -Sonne, Sand, Public Viewing und WM-Feiern: Für viele Mallorca-Touristen dürfte das in den nächsten Tagen die perfekte Urlaubs-Kombination sein. Doch die jüngste Warnung der örtlichen Polizei könnte die Vorfreude der Urlauber trüben.

„Schwerwiegendes Problem in Sachen Bürgersicherheit“

Die Beamten rechnen nämlich mit einer „starken Zunahme der Kriminalität an der Playa de Palma“, wie die Mallorca-Zeitung schreibt. Kriminelle würden sogar aus dem Ausland anreisen, um die ausgelassene Stimmung während der WM-Feiern an der Ausgehmeile auszunutzen. Die Anzahl der eingereisten Taschendiebe habe sich in den letzten Tagen erheblich erhöht – pünktlich zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni in Russland.

In der Online-Ausgabe der Tageszeitung Diario de Mallorca wird sogar befürchtet, dass die Playa de Palma von der Ankunft zahlreicher internationaler Krimineller „völlig überwältigt“ werde. „Die Playa de Palma ist in diesem Sommer mit einem schwerwiegenden Problem in Sachen Bürgersicherheit konfrontiert", sagte José Evaristo Búrdalo, Sprecher der Polizei-Gewerkschaft UFP der Zeitung.

Besonders an der „Schinkenstraße“ tummeln sich Kriminelle

Besonders an der Carrer Pare Bartomeu Salvà, auch bekannt als „Schinkenstraße“, tummeln sich demnach Kriminelle. Die häufigsten Delikte, die seit dem Beginn der Hochsaison an der Playa de Palma verzeichnet wurden, seien Diebstähle gewesen, sagte Búrdalo. Sie Es habe auch vereinzelte Raubüberfälle in den frühen Morgenstunden gegeben, wenn die Touristen zurück in ihre Hotels torkelten.

Doch die Polizei will gegensteuern: Polizei-Gewerkschafts-Sprecher Búrdalo spricht sich dafür aus, die für den Sommer angekündigte Verstärkung der Polizisten auf der Insel zum Großteil an der Playa de Palma einzusetzen. (rer)

