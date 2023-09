Gerade kracht es mal wieder gehörig bei der AfD, die doch eigentlich edler, sauberer und ehrlicher sein will als alle anderen Parteien: Bei der Kür der Kandidaten für die Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen soll nicht zu knapp gemauschelt, getrickst und beleidigt worden sein.

Es erscheine „fraglich, ob bei der Kandidatenwahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist“, schimpften daraufhin zwei Spitzen-AfDler, der Thüringer Vorsitzende Björn Höcke und Alexander Gauland, der Bundes-Vize.

Dem Magazin Stern zufolge soll aus Whatsapp-Protokollen einer Gruppe von AfD-Mitgliedern während des Listenparteitags hervorgehen, dass auf diese Weise die Kandidatenwahl zugunsten der Anhänger des Landesvorsitzenden Marcus Pretzell manipuliert wurde.

Nach Angaben der FAZ sollen auch Stimmzettel vernichtet worden sein. Laut den Chat-Protokollen machten sich AfD-Politiker zudem über ihre Gesinnungsgenossen lustig, verspotteten sie als „Pappnasen“, als „Stimmvieh“ und als „Vollpfosten“. Gauland und Höcke wollen die Listenwahl nun von einem parteiinternen Schiedsgericht prüfen lassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Früher vereint, heute im Zwist: Alexander Gauland, Frauke Petry und Björn Höcke (von links). imago/IPON

Streit um die Ausrichtung

Interner Ärger? Nichts neues bei der AfD. Hinter Gaulands und Höckes Einschreiten darf man die Fortsetzung eines ewigen Machtkampfes vermuten. Seit 2013 gibt es die AfD, seitdem streitet sie um ihr Spitzenpersonal und damit um ihre Ausrichtung: Zuerst sägte die Sächsin Frauke Petry Parteigründer Bernd Lucke ab und öffnete die Partei immer weiter nach rechts.

Nun muss sie sich selbst Demontagebemühungen von noch weiter rechts erwehren. Ihr Versuch, alleinige Parteichefin zu werden, ohne den Baden-Württemberger Jörg Meuthen an ihrer Seite, ist bereits gescheitert. Im Frühjahr spaltete sich die AfD-Fraktion in Stuttgart wegen der antisemitischen Tiraden des Abgeordneten Gedeon. Parteichef Meuthen wollte zurücktreten. Monatelang zogen sich die Streitereien hin, bis Gedeon von Petry gedrängt wurde, als Fraktionsloser weiterzumachen.

Gauland und Höcke sowie der Parteichef André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt gelten als scharfe Widersacher von Parteichefin Petry. Poggenburg wollte sie in seinem Landtagswahlkampf 2016 nicht mal als Unterstützung an seiner Seite haben. Petrys Lebensgefährte wiederum ist Marcus Pretzell, der hinter den Manipulationen in NRW stecken soll.

„Diese Gruppe äußert sich in herablassender und einer der innerparteilichen Debatte unwürdigen Art und Weise über andere AfD-Mitglieder“, erklärten nun Höcke und Gauland. „Sie arbeitet lieber mit Tricksereien, statt mit Argumenten zu überzeugen. Die Chatprotokolle aus dem nordrhein-westfälischen Landesverband sind ein erschütterndes und zugleich ernüchterndes Zeugnis der Instrumentalisierung der AfD für eigene Karriereziele.“

Pretzell antwortet auf Facebook

Man schlägt Pretzell und meint vor allem Petry. Man müsse überlegen, wie mit dem Höcke-Gauland-Vorstoß umzugehen sei, sagte eine Parteisprecherin in Düsseldorf. „Wir sehen keinen Anlass, das Schiedsgericht anzurufen. Es gibt nach bisheriger Aktenlage nichts, was parteirechtlich bedenklich sein könnte.“

Von Petry selbst kam keine Stellungnahme. Sie sei krank, hieß es in Dresden. Pretzell antwortete auf Facebook, Gauland und Höcke hätten ihn ja anrufen können. Wörtlich: „Es reicht, liebe Kollegen, Ihrer beider öffentliches Wirken schadet der Partei.“

Das könnte Sie auch interessieren: