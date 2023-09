Berlin -Selten haben Interview-Äußerungen eines Krankenkassenvorstands für solchen Aufruhr gesorgt wie die des Techniker-Krankenkassen-Chefs Jens Baas in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dort hatte Baas behauptet, gesetzliche Kassen zahlten niedergelassenen Praxen Prämien dafür, wenn die Ärzte möglichst viele und möglichst schwerwiegende Diagnosen stellen und so ihre Patienten kranker erscheinen lassen als sie tatsächlich sind.

Diese Praxis sei verbreitet. Betroffen sei auch die TK, ganz besonders täten sich aber große regionale Kassen hervor. Damit spielte Bass auf die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) an, deren Bundesverbandschef Martin Litsch den „Rundumschlag“ des TK-Kollegen prompt und aufs Schärfste zurückwies.

Wer profitiert von manipulierten Diagnosen?

Vereinfacht gesagt, erhalten Krankenkassen mit vielen betagten und besonders kranken Patienten höhere Zuwendungen aus dem Gesundheitsfonds als Kassen mit einer jüngeren, gesunden Mitgliedschaft. Der „Risikostrukturausgleich“ soll dafür sorgen, dass eine Krankenkassen nicht schon deshalb in Finanznot gerät, weil sie aufgrund des Erkrankungsstandes ihrer Versicherten besonders hohe Ausgaben hat. Unter dem Strich erhalten also Kassen mit vielen schwer erkrankten Patienten mehr Geld aus dem Fond als Wettbewerber mit wenigen. Damit ist das Motiv der manipulierten Diagnosen klar: Je kranker der Versicherte, desto mehr Geld erhält die Kasse. Laut Baas zahlen die Kassen den „kooperierenden“ Ärzten Prämien für die gewünschten Diagnosen. Kurz: Kassen und Ärzte bereichern sich auf Kosten der Versichertengemeinschaft- wenn der Vorwurf denn stimmen sollte.

Sind die Vorwürfe glaubhaft?

Nach Aussage der übrigen Krankenkassen selbstverständlich nicht. Wie der AOK-Bundesverband wiesen auch DAK und Barmer-GEK den Manipulationsverdacht mehr oder minder empört von sich- und gingen zum Gegenangriff über: Baas wolle den Risikostrukturausgleich (RAS) in Misskredit bringen, weil seine TK nicht vom RSA profitiere. Demgegenüber kündigte das Bundesversicherungsamt als oberste Aufsichtsbehörde der Kassen an, den Vorwürfen in jedem Einzelfall nachzugehen. Bewusst falsche Diagnosen seien „rechtswidrig und zu unterbinden“. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach gar von einer „Anleitung für eine Straftat“ und fordert umgehende Aufklärung. Unterdessen stellte die Deutsche Stiftung Patientenschutz Strafanzeige gegen die TK. Fest steht: Der Manipulationsverdacht reiht sich in eine Vielzahl von Korruptions- und Betrugsfällen ein, die in den vergangenen Jahren im deutschen Gesundheitswesen bekannt wurden.

Krankenhäuser auf Patientenfang

Ein Beispiel ist die höchst einträgliche Komplizenschaft niedergelassener Mediziner mit ortsnahen Krankenhäusern. Um an möglichst viele lukrative Operationen zu kommen, zahlen die Kliniken den Ärzten eine Prämie für jede Überweisung. Wie verbreitet diese Methode ist, konnte ein Forscherteam um den Gesundheitsökonomen Kai-D. Bussmann von der Universität Halle-Wittenberg 2011 anhand einer Umfrage unter 1140 Medizinern zeigen: Danach bezeichneten 24 Prozent der Klinikärzte und 14 Prozent ihrer niedergelassenen Kollegen die beschriebene Methode als „gängig“. Eine Folge können viele unnötige Eingriffe sein, wie das Beispiel der Hüftgelenkoperationen verdeutlicht: Für einen solchen Eingriff erhalten Krankenhäuser einen Kostenpauschale von rund 7000 Euro. Pro Jahr werden in Deutschland rund 200 000 Hüftgelenke operiert. In allen übrigen EU-Staaten zusammen mit immerhin 420 Millionen Einwohnern sind es 300 000.

Ärzte auf Pillen

Eine weitere Methode der Einkommensmehrung sind so genannte Anwendungsbeobachtungen: Pharmahersteller zahlen Ärzten üppige Honorare dafür, dass sie neue und entsprechend teure Präparate verschreiben und den Therapieverlauf dokumentieren. Der offiziell angegebene Zweck ist es, die Wirksamkeit von Medikamenten besser kennen zu lernen. Das mag oft auch so sein. Häufig handelt es sich aber um nichts weiter als ein Bestechungsgeld für die Ärzte, die im Gegenzug dem Pharmahersteller zu Einnahmen verhilft.

Luftige Rezepte

Für Apotheken bietet sich ebenfalls eine Kooperation mit Ärzten oder auch Patienten an. 2010 wurden in drei deutschen Großstädten Razzien in mehreren Apotheken durchgeführt, die von drogenabhängigen Patienten Rezepte für hochpreisige HIV-Therapeutika gekauft hatten. Die Arzneimittel wurden dann mit der Kasse abgerechnet und im Ausland veräußert. Noch einfacher funktionierte ein Geschäft mit Luftrezepten, das in diesem Jahr aufflog: Ein Arzt verschrieb auf die Namen seiner Patienten ohne deren Wissen extrem teure Medikamente, die dann vom Apotheker ebenfalls im Ausland verkauft wurden. Den Erlös teilten sich Arzt und Apotheker.

Wie hoch ist der Schaden?

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz beziffert den durch Korruption und Abrechnungsbetrug verursachten Schaden zu Lasten der Kassenmitglieder auf bis zu 18 Milliarden Euro. Transparency International geht davon aus, dass drei bis acht Prozent der Gesamtausgaben in der Gesetzlichen Krankenversicherung durch illegale Praktiken verursacht sind. Bei Aushaben von 213,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr wären dies also zwischen 6,4 und 17 Milliarden Euro. Gemäß der Faustformel, dass zehn Milliarden Euro etwa einem Beitragssatzpunkt entsprechen, könnte der Beitragssatz ohne Korruption und Betrug also um 0,6 bis 1,7 Prozentpunkte gesenkt werden.

Gibt es keine Gesetze, die das verhindern?

Bis vor kurzem war Korruption unter Ärzten kurioserweise nicht strafbar. Das hat sich mit dem Antikorruptionsgesetz, das am 4. Juni dieses Jahres in Kraft trat, geändert. Seither müssen Bestechende und Bestochene mit Haftstrafen von bis zu drei, in besonders schweren Fällen von bis zu fünf Jahren rechnen.