Karlsruhe -Ein 22-jähriger Autofahrer war am Morgen des 3. Februar in Karlsruhe offenbar in einem tiefen Geschwindigkeitsrausch. Wie die Polizei bericht, raste der junge Mann mit einem VW Golf mit Braunschweiger Kennzeichen „unablässig und über mehrere Stunden hinweg“ durch die Stadt.



Er war dabei wiederholt mit Geschwindigkeiten unterwegs, die das Erlaubte um das Doppelte oder Dreifache überschritten. Auf der Bundesstraße 36 war er in Fahrtrichtung Süden gar mit 190 Stundenkilometern unterwegs. Insgesamt über 20 Mal überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit.



Gegen 4.20 Uhr nötigte er den Angaben zufolge eine Autofahrerin massiv und forderte sie durch Gestik gezielt zu einem Rennen auf. Nach Angaben der Geschädigten soll der Fahrer zu diesem Zeitpunkt einen Motorradhelm und Motorradhandschuhe getragen haben. Offenbar war er auch in den Morgenstunden des 3. Februar auch noch in der Nachbarstadt Baden Baden viel zu schnell unterwegs. Der 22-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige, einem Fahrverbot und mehreren hundert Euro Bußgeld rechnen. (ps)