Steinheim an der Murr -Bei seiner Festnahme ist ein 53 Jahre alter Mann in Baden-Württemberg von einer Polizeikugel getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Schuss habe sich während des Zugriffs aus einer Dienstwaffe gelöst und den Mann im Gesicht getroffen, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Samstag mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Vor der Festnahme am Freitagabend hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann gefahndet. Er soll auf offener Straße auf einen Pizzaboten geschossen haben.

Der 53-Jährige sei auf einem Roller hinter dem Lieferdienst gefahren und habe gedrängelt. Als der 45 Jahre alte Lieferbote auf der Suche nach einer Adresse angehalten habe und abgestiegen sei, habe der Mann zweimal mit einer Pistole auf ihn geschossen. Anschließend floh der Täter. Der 45-Jährige wurde schwer an der Hand verletzt. Laut Polizei kannten sich die beiden Männer nicht. Bei der Festnahme vor seinem Wohnhaus in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) habe der Tatverdächtige eine scharfe Pistole bei sich getragen. (dpa)