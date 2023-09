Taiwan -Diese Tat macht fassungslos: Vor den Augen der Mutter hat ein offenbar geistesgestörter Mann in Taiwan ein vierjähriges Mädchen geköpft.

Der Täter griff das Mädchen und seine Mutter auf dem Weg zur U-Bahn an.

Der 33-Jährige war schon früher wegen psychischer Probleme in Behandlung.

In Taiwan ist das Entsetzen über den grausamen Mord groß.

Angriff auf dem Weg zur U-Bahn

Der 33-Jährige habe die Frau und deren kleine Tochter auf dem Weg zu einer U-Bahnstation in der Hauptstadt Taipeh angegriffen, die Mutter zur Seite gestoßen und dem Mädchen mit einem Küchenmesser den Kopf abgetrennt, erklärte die Polizei.

Täter psychisch krank

Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen. Er sei der Polizei wegen verschiedener Drogen-Vergehen bekannt.

Laut einem Bericht der Zeitung „Apple Daily“ war der 33-Jährige arbeitslos, lebte noch bei seinen Eltern und musste wegen psychischer Probleme im Krankenhaus behandelt werden.

Empörung über grausamen Mord

Die Tat sorgte für Entsetzen auf der Insel. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der Mann auf dem Weg von der Polizeiwache zur Staatsanwaltschaft von einem wütendne Mob immer wieder geschlagen wurde.

Unterdessen legten unzählige Menschen am Tatort Blumen und Kuscheltiere in Erinnerung an das Opfer nieder, das von seiner Familie liebevoll „kleine Glühbirne“ genannt wurde. (afp)