San Sebastian -Der nervenaufreibende 3:2 (1:1)-Auswärtssieg des spanischen Fußball-Erstligisten FC Valencia bei Real Sociedad San Sebastian am Sonntag hat bei Trainer Marcelino Garcia schmerzhafte Spuren hinterlassen. Beim Bejubeln des späten Siegtores von Simone Zaza (85.) erlitt der 52-Jährige eine Zerrung im linken Oberschenkel und humpelte unter Schmerzen zur Trainerbank.



„Ich bin einfach schon etwas älter. Ich muss mich in solchen Situationen besser kontrollieren“, sagte Marcelino anschließend. Durch den dritten Saisonsieg kletterte Valencia am 6. Spieltag in der Tabelle mit zwölf Punkten vorbei an Titelverteidiger Real Madrid (11) auf den vierten Rang. (dpa)

