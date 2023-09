Berlin -Wenige kamen in der DDR Margot Honecker so nahe wie er. 15 Jahre war Georg Melzer (✝ 50, F.) ihr Fahrer gewesen, holte sie in der Woche jeden Tag in Wandlitz ab. Nach der Wende erinnerte er sich über ihr gespaltenes Verhältnis zu anderen Frauen von Staatsoberhäuptern. Während des Gipfels Gorbatschow-Reagan schimpfte sie: „Was haben die Weiber da zu suchen, wo über Weltpolitik entschieden wird?“



In der Handtasche von Margot Honecker steckte zu ihrer Sicherheit stets eine kleine Pistole. Über Affären konnte Melzer nur mutmaßen: „Am alten Bahnhof in Wandlitz stieg sie über Jahre mehrmals im Monat aus und schickte mich weg.“ In Eichwalde, wo DDR-Künstler lebten, ließ sich Margot Honecker stets am Wasserturm absetzen, um sich erst nach Stunden wieder abholen zu lassen. Seine letzte Fahrt mir ihr endete im November 1989. Margot Honecker sagte: „Schorsch, leb wohl, alles Gute für dich.“



