Am 20. Januar wird Donald Trump ins Präsidentenamt eingeführt. Seine Haltung zum Thema Cannabis ist bislang unklar. Mehrfach äußerte sich Trump im Wahlkampf kritisch zur Legalisierung, wie sie in vielen US-Staaten bereits umgesetzt wurde. Allerdings sprach er auch wiederholt vom medizinischen Nutzen der Pflanze.

Um auf ihre Position aufmerksam zu machen, will nun eine Pro-Cannabis-Organisation am Tag der Amtseinführung Joints in Washington verteilen. Insgesamt 4200 Glückliche sollen das Geschenk am Dupont Cirle, einem Platz in der Innenstadt, erhalten, sagt Organisator Adam Eidinger zu CNN.

In Washington legal

Sein Verein DCMJ hat maßgeblich dafür gesorgt, dass Marihuana in Washington D.C. legalisiert wurde. In der Hauptstadt ist der Konsum der Droge legal, verkauft werden darf sie aber nicht.



Man wolle die Joints verteilen und so auf dieses Recht aufmerksam machen, bevor es möglicherweise zu spät sei und der neue Präsident gegen Bundesstaaten vorgeht, die Marihuana legalisiert haben, erklärt Eidinger. (red)

