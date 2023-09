Dortmund -Um ein Kapitel reicher ist die lange Leidensgeschichte von Mario Götze. Wie eingehende internistische Untersuchungen ergaben, leidet der Fußball-Weltmeister an einer Stoffwechselstörung – und fällt auf unbestimmte Zeit aus.



Borussia Dortmund rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr des Torschützen im WM-Endspiel von 2014 gegen Argentinien. „Das wird keine Kurzzeit-Sache werden“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der „Bild-Zeitung“ (Dienstag).

„Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder in das Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagte Götze. Bereits kurz nach der Neuigkeit sagte Watzke: „Ich bin sicher, dass bei Götze noch einige Abbitte leisten müssen! Wenn sie denn jemals die Größe dazu haben.“



Der Vize-Meister hatte am Montag mitgeteilt, dass der 24-Jährige Probleme mit dem Stoffwechsel habe. Der 62-malige Nationalspieler nimmt derzeit auf ärztliches Anraten hin nicht am Training des Tabellen-Dritten teil. Damit scheint die Ursache für die häufigen Muskelverletzungen des Dortmunder Mittelfeldspielers gefunden zu sein.



BVB-Boss Hans-Joachim Watzke REUTERS

Mario Götze kehrte mit viel Hoffnung zum BVB zurück

Die mit viel Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten verbundene Rückkehr vom FC Bayern zum Revierclub hat sich für Götze bisher noch nicht bezahlt gemacht. In bisher 22 Bundesligasspielen stand er nur neun Mal in der Startelf, zweimal wurde er eingewechselt. In der Saison-Vorbereitung warf ihn eine Muskelverhärtung zurück. (mit dpa)

