Stuttgart -Torjäger Mario Gomez tritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der gab der 33 Jahre alte Stürmer von Bundesligist VfB Stuttgart am Sonntag bei Facebook bekannt.„Meine Zeit in der Nationalmannschaft war sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön! Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu erfüllen, sich zu beweisen, Erfahrungen zu sammeln und das Beste für Deutschland zu erreichen“, schrieb Gomez.

Er absolvierte insgesamt 78 Länderspiele und erzielte dabei 31 Tore. Nach dem WM-Desaster in Russland ist Gomez der zweite Nationalspieler, der seinen Rücktritt erklärt. Zuvor hatte Mesut Özil seinen Abschied aus der DFB-Auswahl verkündet.

Vize-EM-Titel war Gomez' größter Erfolg

Gomez nahm an zwei Weltmeisterschaften (2010 und 2018) und an drei Europameisterschaften (2008, 2012, 2016) teil. Sein größter Erfolg war dabei Platz zwei bei der EM vor zehn Jahren in Österreich und der Schweiz.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eine kleine Hintertür ließ er sich offen. „Nur wenn der Trainer in zwei Jahren bei der EM aus unwahrscheinlichen Gründen Bedarf sieht und ich mich auch wirklich noch in der Verfassung fühle, helfen zu können, werde ich dann selbstverständlich bereitstehen“, teilte Gomez mit. (sid)

Das könnte Sie auch interessieren: