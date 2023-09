Hamburg -Der Publizist Navid Kermani hat in Hamburg den Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung erhalten. In seiner Ansprache verlangte er von der Politik mehr Visionen.

Der deutsch-iranische Orientalist und Publizist Navid Kermani führt den Vormarsch populistischer Politiker in der westlichen Welt auch auf die Selbstzufriedenheit der etablierten Parteien zurück. „Nur die Aussicht auf Veränderung erzeugt Begeisterung, niemals der Status Quo, so kommod er auch sein mag“, sagte der 49-Jährige am Sonntag in Hamburg, wo er mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet wurde. So habe der künftige US-Präsident Donald Trump mit einer Vision von Veränderungen „Enthusiasmus“ geweckt und Menschen an die Wahlurne gebracht. Kermani kritisierte, seit dem Sieg über den Kommunismus 1989 hätten die Demokratien ihre soziale Balance verloren. Der Materialismus nehme zu, auch die Armut von Menschen. Doch das Establishment reagiere oft selbstzufrieden. Es habe etwa die Flüchtlingsproblematik „viele Jahre fahrlässig ignoriert“. Viele, gerade auch junge Bürger würden deshalb schlicht nicht mehr wählen gehen. „Europa ist und bleibt die positive Antwort auf die Herausforderungen.“

Kermani ist Autor zahlreicher Bücher, darunter das Werk „Einbruch der Wirklichkeit. Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa“. Für „Ungläubiges Staunen. Über das Christentum“ war der liberale Moslem hoch gelobt worden. Sogar als Bundespräsidenten-Kandidat war er ins Gespräch gebracht worden.

Vermittler zwischen Kulturen

Die Laudatio auf Kermani hielt der scheidende Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Der SPD-Politiker würdigte den Autor als Vermittler zwischen Kulturen. „In einer Zeit, in der unsere so tief gespaltenen Gesellschaften vor enormen Herausforderungen stehen und wir deshalb Brückenbauer brauchen, ragt Navid Kermani wahrlich heraus und nimmt als das, was er wirklich ist – als Versöhner und moralische Instanz – eine Sonderstellung ein“, erklärte Schulz.

Der Marion Dönhoff Preis wurde in diesem Jahr bereits zum 14. Mal von der Wochenzeitung „Die Zeit“, der „Zeit“-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Marion Dönhoff Stiftung vergeben. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert. Der ebenfalls mit 20 000 Euro dotierte Förderpreis ging diesmal an „Hanseatic Help“. Der Hamburg Verein Ehrenamtlicher leistet seit 2015 praktische Hilfe für Flüchtlinge und andere Notleidende. (dpa)

