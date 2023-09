Berlin -Er ist jetzt am Ziel und plötzlich scheint die Anspannung weg, das Strenge, das Lauernde. Am Tag 1 seiner Ministerpräsidentenwerdung ist Markus Söder ganz sanft. „Ein neues Kapitel“ sei nun aufgeschlagen in Bayern, sagt er. Und dann folgt ein minutenlanger bedächtiger Wortschwall: Anstand, Würde, Respekt, Teamleistung. Und wieder und wieder: Gemeinsamkeit. Es ist, als sei Söder auf dem Weg vom Saal der Landtagsfraktion in den Pressekonferenzraum in einen Harmoniebottich gefallen.



Aber es reicht vermutlich auch das: Die Fraktion hat ihn gerade einstimmig als künftigen Ministerpräsidenten ausgerufen. Amtsinhaber Horst Seehofer hatte es so vorgeschlagen, nach einem jahrelangen Duell. Seit der Bundestagswahl hat sich der Kampf verschärft: Fast täglich forderte jemand Seehofers Rückzug: Erst Hinterbänkler aus dem Landtag, dann ein Staassekretär, dann ganze Bezirksverbände.



Seehofer beschwerte sich über Illoyalitäten aus München

Sie waren dem Söder-Lager zuzurechnen, aber weil die anderen sich ruhig verhielten, konnten sie die Stimmung setzen. Seehofer, der in Berlin über die Jamaika-Koalition verhandelte, beschwerte sich über Illoyalitäten aus München. Ein Putsch lag in der Luft. Die Umfragewerte der CSU, die bei der Bundestagswahl schon keine 40 Prozent mehr erreicht hatte, sanken und sanken.



Nun übernimmt Söder. „Ich freu mich“, sagt er gleich zweimal, er verzichtet auf Triumph in der Stimme.



Über Jahre hat er auf dieses Ziel hingearbeitet: Er war Chef der bayerischen Jungen Union. Ministerpräsident Edmund Stoiber machte ihn zum Generalsekretär, er ist Söders Föderer geblieben. Der Mit-Nürnberger Günther Beckstein holte seinen Landsmann als Europaminister ins Kabinett, von dort wechselte er ins Umweltministerium und dann ins Finanzministerium.



Söder war zwar nicht Vize-Regierungschef, aber er hatte in einer guten wirtschaftlichen Lage das Ministerium zum Geldverteilen und obendrein noch ein neu erfundenes Heimatministerium. Eine ideale Kombi zur Unterstützer- und Imagepflege: Söder konnte Finanzsspritzen verkünden und außerdem schöne Selfies verbreiten: Minister vor Burgen und in Kirchen, mit Nikoläusen und bayerischen Schlagersängern.



Es war das, was er brauchte: Der Versuch, sein Image als harter Polarisierer etwas weicher zu zeichnen. Er war ja lang vor allem der Mann für die Provokationen. Der, der es gerne mal ein bisschen übertreibt um der Schlagzeile willen.



Poster der CSU-Ikone Franz Josef Strauß im Jugendzimmer

Irgendwann stellte er ein Jugendfoto auf seine Facebook-Seite: Söder in Jackett und Krawatte vor einem Poster der CSU-Ikone Franz Josef Strauß, angeblich in seinem Kinderzimmer. „Das war das Poster über meinem Bett in der Jugendzeit. Was hing bei euch?“ schrieb er dazu.



Der Anspruch war also klar, er hat ihn immer deutlicher formuliert. In der CSU hieß es, er beiße alle potenziellen Konkurrenten weg. Es wird viel gelästert in der CSU. An Söder aber blieb das Wort vom Oberintriganten hängen. Seehofer bezeichnete ihn vor einigen Jahren öffentlich als „Ichling“ , als machtbesessenen Egoisten also und warf ihm „Schmutzeleien“ vor.



Seehofer verschiebt seinen Rückzug

Er holte Ilse Aigner aus Berlin nach München als potenzielle Söder-Konkurrentin. Er versuchte, Söder die Spitzenkandidatur für den Bundestagswahlkampf anzutragen, um ihn damit aus dem Münchner Rennen zu nehmen. Schließlich verschob Seehofer im Frühjahr diesen Jahres seinen angekündigten Rückzug aus den Ämtern – es gab zu wenig Alternativen zu Söder.

Im Bundestagswahlkampf kam dann erneut Karl-Theodor zu Guttenberg zum Einsatz. Der zog zwar Publikum, in den CSU-Führungsgremien aber begeisterte er nicht mehr. Es waren da mittlerweile zu viele andere herangewachsen, die auch ihren Teil von der künftigen Macht bekommen wollen und keine Lust hatten auf einen mit so einem Popstarimage. Möglicherweise hatte auch Guttenberg keine Lust mehr auf so eine Partei.



Machtkampf spitzte sich nach Bundestagswahl zu

Nach dem Absturz der CSU bei der Bundestagswahl hat sich der Machtkampf zugespitzt. Zuletzt hat die Landtagsfraktion Seehofer unter Druck gesetzt, indem sie für diesen Montag eine Abstimmung über die Spitzenkandidatur ankündigte. Und wenn Seehofer an diesem Tag wieder nicht entscheiden würde – eine eindeutige Handbewegung fand da ein zentraler CSU-Politiker: mit der Hand einmal quer über den Hals. So freundlich war es in der CSU zuletzt.



Bis ganz zum Schluss ist offen, ob der bayerische Innenminister Joachim Herrmann Söder in einer Kampfkandidatur herausfordert. Er verzichtet dann und kriegt viel Lob für seinen Anstand hinterher. Mitkonkurrentin Ilse Aigner sagt, man müsse jetzt Brücken bauen und im Übrigen sei sie stellvertretende Ministerpräsidentin.



Söder schwärmt vom Teamgeist

Und nun sitzt da erst Söder und sagt: Ich freue mich. Und ein paar Stunden später setzt sich auch Seehofer vor die Presse und erklärt: „Es war ein Tag, der mich rundum zufrieden gestellt hat.“ Er behauptet, er selbst habe den Weg frei gemacht für die Erneuerung – „ohne Drittenmitwirkung“. Er schwärmt vom Teamgeist, und – tatsächlich: Er schwärmt auch von Söder.



Mit dem habe er in den vergangenen Jahren immer wieder die schwierigsten politischen Probleme gelöst. Wie war das mit den Schmutzeleien? Lange her, gibt Seehofer zurück. „Man muss im Leben mal abstrahieren können“. Er nennt es auch: „Einen Reset machen“. Sollte Angela Merkel sich ein Beispiel nehmen? „Die Frage stellt sich nicht“, sagt Seehofer. Die CDU sei ja einfach unglaublich geschlossen.



Wechsel also ohne feste Verabredung

Seehofer wird den CSU-Vorsitz behalten, das Ministerpräsidentenamt soll Söder irgendwann im ersten Quartal 2018 übernehmen. Es gibt dafür kein festes Datum. Seehofer sagt das müsse so sein, damit die CSU bei Koalitionsverhandlungen in Berlin durchsetzungsfähig sei. Ein Wechsel also ohne feste Verabredung. Söder sehe das genauso entspannt wie er, sagt Seehofer. Man müsse generell alles „ein bisschen leichter sehen“. Leichtigkeit, sagt er noch ein paar Mal, als müsse er sich das Wort gut merken. So wie Söder die Gemeinsamkeit betont.