Köln -Rezepte, Modetrends und gute Haushaltstipps - das sind typische weiche Themen, die in den Morgenstunden über die Fernsehbildschirme flimmern. Das ist beim Frauenmagazin „Sabahiyat“ des staatlichen TV-Senders 2M in Marokko nicht anders. Jeden Tag präsentieren die Moderatoren um 11 Uhr morgens einen Mix aus bunten Themen.

Doch am vergangenen Mittwoch war das anders. An diesem Morgen hat der Sender einen Beitrag gesendet, in dem eine junge Frau mit blauen und grünen Blutergüsse im Gesicht zu sehen ist. Die sind nur aufgemalt, doch was dann folgt, bringt viele User im Netz auf die Barrikaden: Während im Hintergrund seichte Gitarrenmusik läuft, legt die Schönheitsexpertin im Video beim vermeintlichen Opfer Hand an und erklärt, wie Frauen die Zeichen einer Prügelattacke am besten überdecken können.

„Wir hoffen, dass diese Beauty-Tipps Ihnen dabei helfen, das alltägliche Leben fortzuführen“, sagte die Visagistin zum Abschluss des Beitrags laut einem Bericht des „Guardian“.

Direkt nach der Ausstrahlungen haben sich zig User auf Twitter über den Beitrag beschwert. Mittlerweile wurde eine Online-Petition gestartet. Die Urheber fordern Sanktionen gegen den Sender. Der hat reagiert und den Clip von der Website genommen. Aus dem Netz verschwunden ist es deswegen natürlich trotzdem nicht. (red)

