Berlin -Bei seinem Wechsel an die Spitze des Auswärtigen Amtes will der bisherige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel seinen Staatssekretär Rainer Sontowski mitnehmen, der als einer seiner engsten Vertrauten gilt. Dies kündigte Gabriel am Mittwoch laut einem Teilnehmer in einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion an.



Bei dem Treffen stellte sich der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als frisch gekürter Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten vor. Er wurde mit minutenlangem Beifall von den Abgeordneten begrüßt.



Schulz bat laut Teilnehmern um Unterstützung. „Ich hoffe, dass wir die vor uns liegenden Monate gemeinsam gehen“, sagte der 61-Jährige demnach. „Ihr könnt auf mich bauen.“ Viele Wähler entschieden sich erst in letzter Minute vor der Wahl. Daher lohne sich Wahlkampf bis zur letzten Sekunde. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt.

Abgeordnete erfuhren von Gabriel-Rückzug aus den Medien

Fraktionschef Thomas Oppermann rief die Abgeordneten auf, sich nun auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Viele hätten sich gewünscht, von der Nominierung des Kanzlerkandidaten nicht aus den Medien zu erfahren. „Aber das war gestern. Ab heute heißt es: Nicht mehr lamentieren, sondern kämpfen“, zitierte eine Teilnehmerin Oppermann.



Die Fraktion stehe mit „Frau und Mann“ hinter Martin Schulz. „Martin, Du sprichst die Sprache der Menschen, und deswegen erreichst Du sie.“



Schulz soll als Kanzlerkandidat gegen Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) antreten. Gabriel hatte am Dienstag angekündigt, er verzichte auf die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz. Das Präsidium billigte am Dienstagabend den Führungswechsel. Die Kabinettsumbildung wird erforderlich, weil Außenminister Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. (rtr)

