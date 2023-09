Washington -Diese Superheldin hat Überbiss, einen buschigen Schwanz und an ihren Ohren baumeln Eichel-Ohrringe. „The Unbeatable Squirrel Girl“ - das unschlagbare Eichhörnchen-Mädchen - ist eine Heldin der besonderen Art im Marvel-Universum, das von Spider Man über Hulk bis zu Captain America reicht. Seit sie in den USA ihre eigene Comic-Serie hat, mausert sich Squirrel Girl zu einer Art Anti-Star der Szene. Sie ist schlagfertig, hat Wortwitz und pflegt einen humorvollen Blick auf die Superhelden-Welt, deren selbstbewusster Teil sie gleichzeitig ist. Jetzt gab es dafür den Eisner-Preis, eine der wichtigsten Comic-Auszeichnungen, als beste neue Serie.

Im Juni erscheint der dritte Sammelband des Comics auf dem US-Markt.

Ihre Superkräfte: Sie ist blitzgeschwind und gelenkig, klettert Häuserfassaden hoch und hat im Ernstfall eine Legion Eichhörnchen an ihrer Seite.

Im Juni kommt nun der dritte große Sammelband auf den US-Markt - mit bislang durchschnittlich 20 000 verkauften Exemplaren pro Einzelstory ein Erfolg, an den Autor Ryan North und Zeichnerin Erica Henderson vor eineinhalb Jahren nicht im Traum geglaubt hätten. „Das Buch hat sich definitiv besser gemacht, als jeder von uns erwartet hat“, sagte der zuständige Marvel-Herausgeber Will Moss der „Washington Post“.

„Wir sind hier, um andere in den Hintern zu treten und Nüsse zu essen“ - im Englischen etwas knackiger „We're here to kick butts and eat nuts!“ - ist das Motto von Squirrel Girl. Sie verfolgt es gemeinsam mit ihrem Eichhörnchen-Kumpel Tippy Toe. Allerdings haut sie nicht nur drauf, sondern diskutiert gerne erst mal mit den Bösewichten - sie kann eben nicht ganz aus ihrer Menschenhaut als wissbegierige Informatikstudentin Doreen Green.

Squirrel Girl ist einer von vielen Marvel-Comics. dpa

„Geboren“ wurde Squirrel Girl schon 1990, hatte aber nur kleinere Auftritte im Marvel-Universum und wurde 2015 praktisch nochmal neu erschaffen. Hatten andere Zeichner ihr zuvor Barbie-Kurven zugedacht, verpasste Henderson ihr Stupsnase und Kurzhaarfrisur. Squirrel Girls mollige Rundungen kommen nun vor allem von dem immensen Eichhörnchen-Schwanz, den sie als Doreen Green stets in ihrer Kleidung verstecken muss. Das verpasse ihr einen „ausgesprochen großen, aber auch ausgesprochen großartigen Hintern“, bekundet Doreen zufrieden vor dem Spiegel.

Dieses augenzwinkernde Selbstbewusstsein und das unbedingte Bekenntnis zu Eichhörnchen lassen Squirrel Girl auch bei Lesern außerhalb der typischen Comic-Gemeinde punkten. Ganze Familien lesen die Geschichten des toughen Eichhörnchen-Mädchens. „Meine Tochter und ich lieben sie“, berichtet eine Mutter auf einer Fanseite. Und Stephen Burt, ein Harvard-Professor, würdigt Squirrel Girl auf der Plattform Slate.com: „Sie ist die Superheldin, die wir gebraucht haben.“ (dpa)