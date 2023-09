Maschine stürzt aus in einen Fluss in der Stadt Plock - Ursache unbekannt.

Das Wrack eines Flugzeugs wird geborgen, nachdem es in den Weichsel Fluss gestürzt ist. Bei einer Flugshow in der zentralpolnischen Stadt Plock (Region Masowien) ist am Samstag ein Pilot aus Deutschland tödlich verunglückt. dpa