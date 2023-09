Jakarta -Die Massenvergewaltigung und Ermordung einer Schülerin hatte in Indonesien im April große Empörung ausgelöst. Jetzt wurde der 23-jährige Rädelsführer zum Tode verurteilt, wie Medien am Freitag aus dem Gericht in Curup auf der Insel Sumatra berichteten.



Nach Überzeugung der Richter war er der Anführer der Gruppe von überwiegend Teenagern, die das 14-jährige Mädchen auf dem Schulweg überfielen, wie die Zeitung „Kompas“ berichtete. (dpa)

