Berlin -Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) scheint im Streit um die Autobahn-Maut noch die Kurve zu kriegen. Am Donnerstag trifft er sich in Brüssel mit EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc, um den seit Jahren schwelenden Konflikt beizulegen. Dobrindt kommt der Kommission weit entgegen, von seinen ursprünglichen Plänen für eine Ausländer-Maut zur Finanzierung des Straßenbaus ist nicht mehr viel übrig. Im Gegenzug ist die Behörde bereit, auf die angekündigte Klage beim Europäischen Gerichtshof zu verzichten. Vorteil für Dobrindt: Er kann nun unbelastet ins Wahljahr 2017 gehen. Ein Überblick.

Worauf werden sich der Minister und die Kommissarin verständigen?

Dobrindt und Bulc wollen letzte Details einer Einigung festzurren, die die Beamten beider Seiten in den vergangenen Wochen und Monaten bereits auf den Weg gebracht hatten. Am frühen Abend ist ein gemeinsamer Pressetermin geplant, bei dem der Kompromiss präsentiert werden soll. Wichtigste Änderung für ausländische Autofahrer: Die günstigste Zehn-Tages-Vignette soll künftig schon zum Schnäppchenpreis von 2,50 Euro zu haben sein. Bisher war mindestens der doppelte Preis vorgesehen. Zum Vergleich: In Österreich müssen Autofahrer für zehn Tage freie Fahrt auf der Autobahn 8,90 Euro zahlen. Die teuerste Zehn-Tages-Vignette in Deutschland soll künftig 20 Euro (statt 15) kosten. Die Staffelung ist jeweils abhängig vom Schadstoffausstoß des Wagens.

Und auf was müssen sich deutsche Fahrzeughalter einstellen

Dobrindt gibt seinen Plan auf, deutsche Autofahrer bei der Kfz-Steuer auf den Cent genau um jenen Betrag zu entlasten, den die künftige Jahresvignette kostet. Nun zeichnet sich ab, dass Besitzer sehr sauberer Autos noch mehr an Kfz-Steuer erstattet bekommen sollen, als sie für die Vignette ausgeben. Sie würden also überkompensiert. Das könnte Dobrindt als Umweltförderung verkaufen. Entscheidend wird sein, dass kein einziger Autofahrer unterm Strich mehr zahlt. Denn in diesem Fall dürfte sich innerhalb der Regierungskoalition in Berlin die SPD querstellen und auf den einschlägigen Passus im Koalitionsvertrag verweisen. Nach Dobrindts ursprünglichen Plänen sollte die Jahresvignette – abhängig vom Schadstoffausstoß des Autos – bis zu 130 Euro pro Jahr kosten, im Durchschnitt aber 74 Euro.

Warum hatte sich die EU-Kommission überhaupt gegen die deutschen Mautpläne gestellt?

Brüssel ist nicht grundsätzlich gegen Gebühren zur Straßenbenutzung, im Gegenteil: Die Behörde wirbt sogar ausdrücklich für die Einführung von Mautsystemen – und zwar am besten solchen, bei denen der Preis von der tatsächlich gefahrenen Strecke abhängig ist. Die Kommission hat auch nichts dagegen, dass ein Mitgliedstaat bei der Einführung einer Maut seine eigenen Bürger bei der Kfz-Steuer entlastet. Dobrindt wollte aber ein System einführen, bei dem sich für deutsche Autofahrer unterm Strich gar nichts ändert, ausländische aber kräftig draufzahlen müssen. Das betrachtete die Kommission als unzulässige Diskriminierung anderer EU-Bürger. Sie störte sich an der Kombination des Gesetzes zur Einführung einer Maut mit dem zur Absenkung der Kfz-Steuer in gleicher Höhe. Außerdem war die Behörde der Ansicht, dass die geplanten Preise für Kurzzeit-Vignetten zu hoch seien.

Wann kommt die Maut?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Das räumt Dobrindt inzwischen auch selbst ein. Noch vor der Verabschiedung der deutschen Mautgesetze im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte er großspurig angekündigt: „Am 1. Januar 2016 wird die Maut scharf gestellt.“ Dies stellte sich jedoch schnell als Wunschdenken heraus. Unmittelbar nach der Verabschiedung im Parlament hatte die EU-Kommission ihre Ankündigung wahrgemacht und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ist beschlossen, aber noch nicht eingereicht. Wenn Brüssel jetzt nach einer Einigung mit Dobrindt das Verfahren einstellt, müssen erst einmal die Gesetze in Deutschland angepasst werden. Es wäre ambitioniert, das bis zur parlamentarischen Sommerpause und damit bis zur Bundestagswahl im Herbst 2017 hinzubekommen.

Ist mit dem Kompromiss der Streit wirklich beendet?

Wohl kaum. Denn jetzt muss Dobrindt erst einmal seine eigenen Leute und den Koalitionspartner davon überzeugen, dass das neue System vernünftig ist. Die SPD wird darauf pochen, dass kein deutscher Autofahrer draufzahlt. Und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der Dobrindts Maut von Anfang an für abenteuerlich hielt, will vermeiden, dass der Staat weniger Einnahmen erzielt. Wie viel Geld das neue Mautkonzept am Ende in die Kassen spült, lässt sich noch nicht absehen. Dobrindt muss auch damit rechnen, dass der Streit auf europäischer Ebene weitergeht: Nachbarländer wie Österreich und die Niederlande behalten sich vor, die Bundesregierung ihrerseits vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Sie werden sich jetzt genau anschauen, welches Gesetz die Deutschen auf den Weg bringen. Sollten sie zu dem Schluss kommen, dass es ihre eigenen Bürger weiterhin benachteiligt, könnten sie rechtlich dagegen vorgehen.