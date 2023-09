Monaco -Der AS Monaco ist zum achten Mal französischer Fußball-Meister. Der Champions-League-Halbfinalist gewann das Nachholspiel gegen AS St. Etienne 2:0 (1:0) und ist nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Zuletzt gewann der Klub aus dem Fürstenturm die Meisterschaft im Jahr 2000. Das 1:0 erzielte das französische Ausnahmetalent Kylian Mbappé, der am Montag zu Frankreichs Nachwuchsspieler des Jahres gekürt worden war, in der 19. Minute. Valere Germain machte in der Nachspielzeit alles klar.



Einen Spieltag vor Saisonende liegt die Mannschaft von Trainer Leonardo Jardim damit sechs Zähler vor Verfolger Paris St. Germain mit dem deutschen Weltmeister Julian Draxler und Torhüter Kevin Trapp.

Als Belohnung für ihre „exzellente“ Saison bekommen die Spieler 50 Cent geboten. Den gleichnamigen US-Rapper hatte der Klub aus dem Fürstentum für ein exklusives Konzert am Sonntag gebucht, damit Spieler, Betreuer und Fans gemeinsam feiern können. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. (sid)