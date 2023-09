Washington -In der Kathedrale von Washington hat am Samstag die nationale Trauerfeier für den verstorbenen US-Senator John McCain begonnen.



Mit Spannung erwartet wurden die Ansprachen der beiden früheren US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. US-Präsident Donald Trump war auf Wunsch McCains nicht geladen.



Prominente Gäste

Unter den Gästen in der National Cathedral waren zahlreiche prominente Vertreter der US-Politik, darunter namhafte Demokraten wie Ex-Präsident Bill Clinton und sein früherer Vizepräsident Al Gore, die ehemaligen Außenministerinnen Hillary Clinton und Madeleine Albright und Ex-Außenminister John Kerry.



Der frühere Außenminister Henry Kissinger wollte zur Trauergemeinde sprechen. Die Zeremonie wurde im Fernsehen übertragen. Der republikanische Senator McCain war in seiner Partei einer der schärfsten Kritiker von Präsident Trump gewesen. Jedoch waren Trumps Tochter Ivanka und Ehemann Jared Kushner in der Kathedrale dabei.



Vietnam-Veteran an Krebs gestorben

Auch Verteidigungsminister Jim Mattis war unter den Gästen. Zuvor war der Sarg mit den sterblichen Überresten McCains vom Kapitol, wo er am Freitag aufgebahrt worden war, zur Kathedrale gebracht worden. Auf dem Weg dorthin hielt der schwarze Leichenwagen am Mahnmal für die Vietnam-Veteranen an, wo die Witwe Cindy McCain einen Kranz niederlegte.



Der Vietnam-Veteran war am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Am Sonntag wird er auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im Bundesstaat Maryland beigesetzt. (afp)