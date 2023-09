Köln -Zu viel Zucker, zu salzig, hält nicht lange satt – spätestens nach dem Film „Super Size Me“ aus dem Jahr 2004 ist es nicht neu, dass Fast Food ungesund ist. Als der Film neu in die Kinos kam, arbeitete Harald Sükar als Manager bei McDonald’s in Österreich. Daran glauben, dass Big Mac oder Chicken McNuggets einen so krank machen, wie Filmemacher Morgan Spurlock es den Zuschauern vorführt, will Sükar zu diesem Zeitpunkt nicht. Heute ist es anders: Der Ex-McDonald’s Manager hält nicht mehr viel von Fast Food.