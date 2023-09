Berlin -Angela Merkel ist nicht da an diesem Tag, der zum Drama wird für ihre Partei. Im ostchinesischen Hangzhou nimmt sie am G-20-Gipfel teil: Streit ums südchinesische Meer und Verhandlungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan statt nervösen Wartens darauf, dass im Nordosten Deutschlands rund eine Million Wahlzettel ausgezählt werden.

Aber dabei bewahrheitet sich für die CDU ein Desaster. Die Partei der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte nur drittstärkste Kraft, nach SPD und AfD, ausgerechnet in dem Bundesland, wo Angela Merkels Wahlheimat liegt. Hier, ganz im Nordosten, in Rügen-Stralsund, hat Merkel ihren Bundestagswahlkreis. Und das macht das Ergebnis für die Union noch brisanter.

Die Flüchtlingspolitik ist schuld

Die CDU-Politiker, die den Abend einordnen, sind sichtlich geschockt. Es fängt an mit dem Spitzenkandidaten von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, der alle Schuld nach Berlin schiebt: Man sei wegen der Flüchtlingspolitik nicht mehr mit eigenen Themen durchgedrungen. Emotionen hätten Argumente verdrängt.

In Berlin tritt CDU-Generalsekretär Peter Tauber vor die Kameras. „Ein bitteres Ergebnis“, sagt er. Er muss schon wieder eine Niederlage kommentieren, nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März. Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer erwähnt zwar, dass SPD und Linkspartei mehr verloren hätten als die Union, fügt aber auch hinzu, das sei nur ein bedingter Trost. Fast flehentlich hört es sich an, als er sagt: „Es gibt Gutes, was wir getan haben.“ Das müsse man nun besser erklären.

Auch Tauber sieht keine Politik-, nur Kommunikationsprobleme. Aber es brauche eben Zeit, um „verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen“. Und für Mecklenburg-Vorpommern hat Tauber auch eine Empfehlung: Große Koalition fortsetzen. Das Land brauche stabile Verhältnisse. Die braucht mit Sicherheit auch gerade die CDU.

Die SPD feiert trotz schlechter Zahlen

Ein paar Kilometer entfernt, in der Parteizentrale des Koalitionspartners SPD, haben die Gäste an diesem Abend spürbar Mühe, ihre gute Laune im Zaum zu halten. Zahllose Wahlsonntage hat man hier im Willy-Brandt-Haus in bedrückter Stimmung erlebt, weil das Ergebnis mal wieder hinter der Erwartung zurückblieb. Doch die Hochrechnungen für die Genossen aus dem hohen Norden übertreffen selbst kühne Hoffnungen.

Natürlich: Im Vergleich zur letzten Landtagswahl zeigt der SPD-Balken nach unten. Doch noch im Juni hatten die Meinungsforscher einen Absturz auf 22 Prozent vorhergesagt. „Wir haben gezeigt, dass wir aufholen können“, freut sich nicht nur der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling. Ein Hoffnungsschimmer auch für den Bund. Wäre da nicht der schockierende Erfolg der AfD, könnte im Willy-Brandt-Haus eine Party steigen. Bereits 20 Minuten nach Schließung der Wahllokale tritt denn auch gut gelaunt Parteichef Sigmar Gabriel auf die Bühne. Er versucht erst gar nicht, für die Bundespartei einen Anteil an dem Ergebnis zu reklamieren. Tatsächlich hatte Ministerpräsident Erwin Sellering mit seiner hohen Popularität die Genossen nach oben gezogen: „Er hat Kurs gehalten“, lobt Gabriel und nennt den Sellering, der sich im Wahlkampf spürbar von Merkels Flüchtlingspolitik absetzte, ein „Bollwerk gegen die braune Soße“.

Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist wichtiger

Das ist es dann aber auch mit Mecklenburg-Vorpommern. Im Grunde geht es bei den Genossen in der Hauptstadt an diesem Abend um ein ganz anderes Ereignis: die Abgeordnetenhauswahl in Berlin in zwei Wochen. Demonstrativ ist Gabriel mit dem Berliner Bürgermeister Michael Müller und nicht mit dem versammelten Präsidium auf die Bühne gekommen. So wirkt Müller fast wie der Wahlsieger. „Das wird der Nächste sein, der bestätigt wird“, sagt der Parteichef voraus. Für ein paar Minuten jubeln die Anhänger da völlig ungebremst.

Für die große Koalition in Berlin dürfte die Arbeit nun nicht einfacher werden. Die Partner drängen auf Profilschärfung. Einen kleinen Vorgeschmack liefert schon die „Berliner Runde“ im Fernsehen: Dort prügeln die Generalsekretäre von CDU und SPD aufeinander ein, als wäre der Bundestagswahlkampf schon eröffnet.

In der CDU wird das Drama am Montagabend telefonisch aufgearbeitet. Merkel schaltet sich aus China dazu. Einen Blumenstrauß wird sie Caffier am Dienstag überreichen. Wird die Wahl eine Auswirkung haben auf die Kanzlerkandidaten Frage haben? „Das sehe ich nicht“, sagt Generalsekretär Peter Tauber.

