Parchim -Unbekannte haben den Eingang einer Moschee in Mecklenburg-Vorpommern zugemauert. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, war der Eingang des derzeit im Umbau befindlichen Gebäudes in Parchim bereits in der Nacht zum Freitag mit Gasbetonsteinen verschlossen worden. Außerdem sei eine Wand mit Blättern beklebt worden, auf denen fremdenfeindliche Parolen standen. Auf dem Facebook-Post des Netzwerks für Geflüchtige in Parchim sind nun folgende Zitate sichtbar: (dpa)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen