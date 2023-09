Berlin -Der lange erwartete Vorstoß Amazons in den deutschen Lebensmittelhandel steht einem Medienbericht zufolge nun bevor. Der US-Internetkonzern werde voraussichtlich ab Herbst mit 15 Partnern seinen Dienst Amazon Fresh starten, berichtete das „Manager Magazin“ am Donnerstag vorab unter Berufung auf Insider.

Der Onlinehändler werde sich aber mit der Lieferung von frischen Lebensmitteln wie Fleisch und Gemüse vorerst auf Berlin konzentrieren. Von den großen Lebensmittelhändlern soll keiner kooperieren. Amazon wollte sich dazu nicht äußern.

Seit 2007 in den USA

Bereits seit Jahren erwartet die deutsche Lebensmittelbranche einen Angriff Amazons. Rewe beschäftigt dem Bericht zufolge allein gut 400 Mitarbeiter, die den Einzelhändler aus Köln auf einen möglichen Start des US-Konzerns vorbereiten sollen. Das Unternehmen liefert heute schon genauso wie Amazon bereits abgepackte Ware an Kunden aus. Mit der Auslieferung von frischen Lebensmitteln gehe Amazon nun einen Schritt weiter, schreibt das Magazin.

Die Amerikaner wollten die Ware mit anderen Produkten im Bündel anbieten, so dass sich die Offerte auf Dauer auch rechne. Wer also etwa eine Zahnbürste ordere, solle seine Steaks gleich mitbestellen können. Amazon lässt seit 2007 frische Lebensmittel in den USA liefern, allerdings nur in wenigen großen Städten. (Reuters)