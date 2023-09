Wolfsburg -In Wolfsburg haben die Behörden einer Familie, die bereits seit Herbst 2014 bei der Terrormiliz Islamischer Staat lebt, weiterhin Sozialleistungen gezahlt. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, wurde die Zahlung des Arbeitslosen-, Kinder- und Betreuungsgeldes inzwischen eingestellt. Allerdings sei dies erst nach einem Jahr passiert.

Dass die Zahlung der Leistungen erst so spät beendet wurde, liegt dem Bericht der Zeitung zufolge an einem Kommunikationsfehler: Nachdem der Generalstaatsanwalt aus Celle gegen die Familie Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat aufgenommen hatte, wurde die Stadt Wolfsburg informiert. Doch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben die Information offenbar nicht an die Bundesagentur für Arbeit nicht weitergegeben.

Auch gegen den Vater des Ehemanns wurde ermittelt

Ein Sprecher der Stadt Wolfsburg sagte der Braunschweiger Zeitung: „Automatisierte Hinweise seitens der Meldebehörde an andere Behörden über Wegzüge ins Ausland oder Abmeldungen von Amtswegen nach unbekannt ergehen nicht und wären datenschutzrechtlich auch nicht zulässig.“

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat es des Weiteren gegen den Vater des Ehemanns der ausgereisten Familie Ermittlungen gegeben. Dieser hatte die erschlichenen Sozialleistungen mit dessen EC-Karte abgehoben. Bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung wurden 19.200 Euro sichergestellt. Ein Gericht verurteilte den Mann daraufhin wegen Betruges. (jas)