Berlin -Was aufmerksame Fußgänger bei jedem Spaziergang feststellen können, hat jetzt die Kinder-Medien-Studie 2017 bestätigt. Fast jedes Kind in Deutschland besitzt ein eigenes Smartphone und verbringt damit viel Zeit. Bei den 13-Jährigen haben inzwischen 93 Prozent der Mädchen und Jungen ein mobiles Gerät, das ihnen den Zugang zur digitalen Welt ermöglicht. Vor drei Jahren waren es ungefähr 80 Prozent der 12- und 13-Jährigen, in den Jahren davor noch weniger. Was die Studie auch ergab: Immerhin 72 Prozent aller Vier- bis 13-Jährigen schauen mehrmals pro Woche in Bücher, Zeitschriften und Comics, besonders begehrt beim Nachwuchs ist der Klassiker „Disneys Lustiges Taschenbuch“ mit den Geschichten um Donald Duck und Micky Maus an. Was die fehlenden 28 Prozent in der Zeit machen, belegt die Studie nicht. Es gibt Zahlen, wonach in Deutschland 16 Prozent der Kinder in ihrer Freizeit überhaupt nicht lesen. Das Lesen liegt in etwa gleichauf mit Freizeitbeschäftigungen wie Surfen im Netz, Nutzen von Apps und noch vor digitalen Unterhaltungsformen wie Youtube oder Spielkonsolen. Bei den Vorschulkindern spielen das Internet und Apps und Youtube noch kaum eine Rolle. Sie favorisieren eindeutig das Fernsehen, in vielen Familien besitzen die Kinder sogar eigene TV-Geräte in ihren Kinderzimmern.

Die Auswertung der Zahlen ergab auch, dass die Kinder offensichtlich mehrere Sachen gleichzeitig machen, wenn sie Medien nutzen. Zu chatten, Radio zu hören und im Netz unterwegs zu sein, scheint selbstverständlich zu sein für diese Altersgruppe. „Eine Verdrängung einzelner Medien ist jedenfalls nicht zu beobachten“, sagte Gerd Brüne von Gruner und Jahr. Der Verlag hatte mit anderen Branchengrößen die Studie in Auftrag gegeben, für die rund 2000 Kinder und Erziehungsberechtigte befragt wurden.



Hyperaktiv dank Smartphone?

Was die Entwicklungen in der digitalen Welt mit Kindern machen, darüber wird in jüngster Zeit oft gestritten. Die Gruppe der um das Jahr 2007 Geborenen ist dabei besonders interessant, denn diese Generation kennt kein Leben ohne Smartphone. Apples iPhone kam bekanntlich vor zehn Jahren auf den Markt. Pädagogen und auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung wiesen zuletzt immer wieder auf die Gefahren hin. So stellten die Ärzte damals bei einer Pressekonferenz fest, dass motorische Hyperaktivität bei Zwei- bis Fünfjährigen mit einer Smartphone-Nutzung von mehr als einer halben Stunde pro Tag 3,5mal häufiger auftritt als bei Kindern, die weniger oder gar keine Zeit vor dem Smartphone verbringen.



Treiber der Digitalisierung

Bei Kindern im Alter zwischen acht und 13 Jahren ist das Risiko, an einer Konzentrationsstörung zu leiden, sechsmal höher, wenn das Kind täglich digitale Medien nutzt. Als die Vereinten Nationen neulich die weltweite Nutzung des Internets beschrieb, wurden die Jugendlichen dagegen als Treiber der Digitalisierung gelobt. Smartphones oder Tablets können Kindern und Jugendlichen das Gefühl geben, schon erwachsen zu sein. Darauf weist Kristin Langer, Mediencoach und Referentin für die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, hin. Die Tatsache, dass Teenager selbstverständlich im Internet surfen oder mit ein paar Wischbewegungen Apps installieren, heiße allerdings nicht immer, dass sie sich wirklich damit auskennen.



Eltern sollten sich deshalb auch 12- oder 13-Jährigen noch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Regeln aufstellen.