Köln -Seit einigen Jahren praktiziere ich Yoga. Nicht so häufig, wie es angesichts meiner Rückenschmerzen angemessen wäre, aber durchaus so regelmäßig, dass ich nicht mehr verzweifelt zu meiner Nachbarin schielen muss, wenn es im Tadasana heißt: „Wir wechseln in Utkatasana“. Leider aber nicht so oft, dass ich wöchentlich den gleichen Kurs in meinem Fitnessstudio besuche. Das hätte den Vorteil, dass ich die anderen Teilnehmer auch mal so kumpelig begrüßen könnte, wie Andreas und Martina das immer vormachen. Und es hätte den Vorteil, dass ich ganz sicher wüsste, dass dienstags um fünf irgendein Yoga-Kurs stattfindet und nicht: Meditation.