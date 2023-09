Zweimal schwanger innerhalb von zehn Tagen und das, obwohl sie nur einmal Sex hatte – wie soll das gehen? Der Australierin Kate Hill, 34, aus Brisbane ist das tatsächlich passiert.

Zusammen mit ihrem Mann Peter hatte sie sich ein Kind gewünscht. Doch auf natürlichem Wege klappte es nicht so, wie erwartet. Kate wurde nicht schwanger. Eine Untersuchung ergab: Kate hatte eine Stoffwechselstörung, die sie unfruchtbar machte. Das Paar entschied sich für eine Hormonbehandlung. Eine künstliche Befruchtung sollte folgen. Ein einziges Mal noch hatte sie vorher Sex mit ihrem Mann gehabt.

Superfötation: Eine medizinische Sensation

Was dann geschah, nennt sich Superfötation und ist extrem selten. Kate wurde schwanger mit Zwillingen – und zehn Tage später kam noch ein drittes Baby hinzu. Das erzählte sie jetzt dem australischen TV-Sender Seven Network.

Normalerweise verändert sich der Hormonspiegel einer Frau spätestens einen Tag nach der Befruchtung, so dass keine weitere Schwangerschaft eintreten kann. In Kates Fall geschah das nicht. Spermien, die in ihrer Gebärmutter überlebt hatten, konnten so zehn Tage später ein weiteres reifes Ei befruchten. Ein sensationell seltener Fall.

Zwillinge: Geburtstermin mit zehn Tagen Unterschied

Am Ende entwickelte sich ein Zwillingsfötus nicht weiter, die anderen beiden Kinder jedoch entwickelten sich prächtig. Ihr Geburtstermin wurde im Mutterpass mit zehn Tagen Unterschied eingetragen. Die beiden wurden dann trotzdem an ein und demselben Tag per Kaiserschnitt geholt: Charlotte und Olivia. Das ist jetzt etwa ein Jahr her.

Die beiden Mädchen machen Kate und Peter seither zu ganz besonders stolzen Eltern, die nun auch im TV ihre „Wundermädchen“ feiern. (lha)

