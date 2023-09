Potsdam -Bei einem Unfall sind am frühen Freitagmorgen auf dem südlichen Berliner Ring drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Lastwagenfahrer prallte mit seinem Fahrzeug an einer Baustelle zwischen den Ausfahrten Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und Niederlehme auf ein Absperrfahrzeug, wie die Polizei in Potsdam mitteilte.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Ebenfalls ins Krankenhaus mussten zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, die auf der Baustelle durch herumfliegende Fahrzeugteile schwer verletzt wurden.



Die A10 war in Richtung Frankfurt (Oder) für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus im Berufsverkehr. dpa