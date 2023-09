London -Meghan Markle und Prinz Harry erwarten ihr erstes Kind. Unmittelbar vor der Niederkunft des Royalen Babys gibt es allerdings Irritationen bezüglich eines angeblichen Sexvideos, welches veröffentlicht worden sein soll.

Das behauptete jetzt Kevin Blatt und der ist kein Unbekannter. Er war an der Veröffentlichung von Paris Hiltons Porno-Film beteiligt. Inzwischen kümmert er sich aber darum, die Veröffentlichung genau solcher Filme zu verhindern.



In einem Comedy-Podcast berichtet Blatt, dass er einen anonymen Hinweis auf ein pikantes Video erhalten habe. Ob das Video tatsächlich existiert, weiß nur Blatt selbst. Der behauptet: "Ich weiß was ich gesehen habe, und ich bin sehr sicher, dass die Frau in dem Video Meghan war."



Allerdings habe er den Beweis selber zerstöt. "Ich habe es zwar gesehen, aber es exisitiert nicht mehr. Ich habe es nicht mehr auf meinem Handy. Die Frau in Kanada hat es". (red)

