Kabul -Einen Tag nach einem Angriff islamistischer Talibankämpfer auf eine Militärbasis in der Nordprovinz Balch mit mindestens 140 Toten hat Afghanistans Präsidenten Aschraf Ghani den Armeestützpunkt besucht. Ghani verurteilte den Überfall nahe der Provinzhauptstadt Masar-i-Scharif als „feige“ und kündigte eine Untersuchung an, wie der Präsidentenpalast am Samstag mitteilte.

Bei dem Angriff am Freitag waren nach Angaben des Provinzrates mindestens 140 Soldaten getötet und mehr als 160 verletzt worden. Die Taliban sprachen sogar von mehr als 500 Toten und Verwundeten. Balch gehörte lange zu den eher sicheren Provinzen Afghanistans.

An dem Armeestützpunkt bei Masar-i-Scharif betreibt auch die Bundeswehr ein Feldlager. Deutsche Soldaten waren nicht zu Schaden gekommen. (dpa)