Hennigsdorf -Der Mann, der sich vergangenen Freitag auf einer Koppel nahe Hennigsdorf (Brandenburg) an mehreren Ponys vergangen haben soll, wurde von der Polizei gestellt – weil er am Dienstag an den Tatort zurückkehrte und erneut ein Pony missbrauchte.

Wie die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) berichtet, soll er erneut bei der Tat von einem Zeuge beobachtet worden sein. Dieser rief daraufhin die Polizei. Als der Streifenwagen eintraf, sei der Täter zwar geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später gefasst werden.

Nachdem der Mann einräumte, sich an den Pony sexuell vergangen zu haben, wurde er wieder gehen gelassen. Er muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verantworten. (red)