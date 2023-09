Berlin -Das aktuelle Wetter in der Hauptstadt könnte nicht besser sein. Die Lufttemperatur liegt bei 22 Grad Celsius, es ist bewölkt, ab und zu regnet es. Ideale Klimabedingungen für Pandas wie Meng Meng („Träumchen“) und Jiao Qing („Schätzchen“), die an diesem Wochenende im Berliner Zoo eingezogen sind.

Die beiden neuen Hauptstadt-Pandas kamen am Sonnabend auf dem Flughafen in Schönefeld an und wurden dort fast wie Staatsgäste empfangen. Hinter den Bären lag ein 13-stündiger Flug mit einer Lufthansa-Frachtmaschine vom chinesischen Panda-Aufzuchtzentrum in Chengdu bis nach Berlin gedauert.



Die Reise war strapaziös, Meng Meng und Jiao Qing haben sie aber offenbar gut überstanden. Die erste Nacht im Zoo haben sie jedenfalls gut geschlafen, sagte Direktor Andreas Knieriem am gestrigen Sonntag der Berliner Zeitung. Nach einem kleinen Bambus-Abendbrot schliefen die dreijährige Meng Meng und der sechsjährige Jiao Qing von 23 Uhr bis Sonntag früh um sechs Uhr getrennt in ihren neuen Zoo-Quartieren. Vier Stunden später brachte Chef-Panda-Betreuer Christian Toll den Tieren einen selbst gebackenen Kuchen aus Haferflocken, Erdnussmehl und einem Schuss Sojaöl zum Bären-Frühstück vorbei.



Bei der Zubereitung der Lieblingsspeise von Meng Meng und Jiao Qing haben die chinesischen Pfleger Yin Long und Zhong Low mitgeholfen, die nach Berlin mitgekommen sind, um den Zoo bei der Eingewöhnung der Pandas zu unterstützen. „Als erstes müssen die Tiere den Jetlag verarbeiten und sich an den deutschen Tag- und Nachtrhythmus gewöhnen. Schließlich ist China uns in der Zeit sechs Stunden voraus“, sagte Toll.

8500 Kilometer vom Reich der Mitte bis nach Deutschland haben Träumchen und Schätzchen in Spezialtransportkisten aus Stahl im Flieger zurückgelegt. Wobei die Reise auch noch länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Denn die Chinesen nahmen es bei der Ausreisekontrolle der Pandas in Chengdu offenbar sehr genau. „Wegen der langen Abfertigung verzögerte sich der gesamte Flug um 45 Minuten“, sagte Flugkapitän Dirk Beyer, der Meng Meng und Jiao Qing am Sonnabend nach Berlin flog und um 14.49 Uhr die 128 Tonnen schwere Frachtmaschine besonders sanft in Schönefeld landete.



Erst Zoll, dann Tierarzt

Damit war der ganze Stress für die Pandas noch lange nicht vorbei. Zuerst kam der Zoll, dann mussten Meng Meng und Jiao Qing zur Untersuchung zum Flughafen-Tierarzt. So verlangt es es das deutsche Tierseuchenschutzgesetz. Und schließlich wollten der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller und der chinesische Botschafter Shi Mingde mit zahlreichen Gästen die Pandas in der Frachthalle des Flughafens noch staatstragend empfangen.



Schlechte Laune bei der Begrüßung

Bei der Begrüßung reagierten die Pandas gereizt. Als der chinesische Botschafter bei Männchen Jiao Qing den Sichtschutz von der Kiste nahm, brüllte „Schätzchen“ (108 Kilogramm schwer) ihn lautstark an. Weibchen Meng Meng richtete in der Box ihren 77 Kilogramm schweren Körper zu voller Größe auf, zeigte der Menge ihre Zähne, die locker dicken Bambus zermahlen können. Solche Gesten wird Ihnen zumindest in China allerdings niemand übelnehmen. „Pandas sind in China heilig“, sagte Botschafter Shi Mingde. „Ich hoffe, dass sich beide verlieben, und dass wir die Früchte ihrer Liebe bald sehen werden.“

Der Regierende Bürgermeister Müller (SPD) erklärte, wie glücklich die Berliner seien, dass der Zoo nach Bao Bao, der 2012 starb, endlich wieder Pandas beherbergt. Die beiden Bären hat Müllers Aufforderung eher kalt gelassen: Meng Meng gähnte lautstark, Jiao Qing legte sich gelangweilt auf den Rücken.

Panda-Anlage für zehn Millionen Euro

Nun sollen sich die Tiere erst einmal ungestört vor Besucherblicken in dem Berliner Zoo einleben. Dafür wurde die 5800 Quadratmeter große Panda-Anlage, die den Zoo zehn Millionen Euro gekostet hat, weiträumig abgesperrt. Ein Wachschutz kontrolliert das Areal, und die Außenfenster der Innenräume, in denen sich die Bären getrennt aufhalten, wurden mit weißer Folie als Sichtschutz überklebt. „Die Pandas haben gleich nach der Ankunft ihre Räume inspiziert. Alles wurde beschnuppert und angekaut, es wurden Duftmarken gesetzt damit klar ist, wem was gehört“, berichtete Zoo-Direktor Knieriem.

Zehn Tage dauert die Quarantäne der Pandas. In der Zeit sollen sie sich mit ihren Pflegern anfreunden. Zu ihnen dürfen nur Chef-Betreuer Toll, sein Team und die beiden chinesischen Pfleger. In Schutzanzügen werden sie sich Meng Meng und Jiao Qing nähern, um ihnen Futter zu geben und sie täglich zu untersuchen. „Pandas sind sehr sensibel“, erklärte Toll. Schon kleine Temperaturschwankungen oder leichte Veränderungen im Futter könnten das Wohlsein der Tiere beeinträchtigen.

Auch wenn Zoo-Besucher die Pandas noch nicht sehen können, stehen sie schon an den Absperrungen, schauen zur Anlage hinüber. Fast alle freuen sich auf den Festakt am 5. Juli, wenn im Beisein des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und der Bundeskanzlerin Angela Merkel die Pandas erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.