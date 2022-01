Berlin - Anderthalb Tage in der Abgelegenheit des stillen Havellands. Das war der Plan des Berliner Senats an diesem nasskalt-grauen Winterwochenende. Zentrales Thema für die Klausur im Landgut Stober bei Nauen war das 100-Tage-Programm der neuen rot-grün-roten Landesregierung. Nicht zu unterschätzen auch der Nebeneffekt: Die Senatoren – neun von elf sind Neulinge –, Staatssekretäre und Mitarbeiterstab lernten einander besser kennen.

Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) sprach anschließend von 40 Einzelmaßnahmen, darunter elf Flaggschiffprojekten – je eines pro Senatsressort. Bis zum 100. Tag des neuen Senats, dem 21. März, soll das Programm abgearbeitet sein.

Inhaltlich standen die Kernpunkte des 100-Tage-Programms seit Giffeys Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin und der Ernennung der Senatoren kurz vor Weihnachten weitgehend fest. Vieles ist im Koalitionsvertrag für die kommenden fünf Jahre verabredet, vieles ist aber auch bereits in den nächsten Wochen und Monaten dringend zu tun. Und ganz wichtig: Berlin braucht schnell einen Doppelhaushalt 2022/23.

Am 22. Februar soll es so weit sein, der Doppelhaushaushalt soll verabschiedet sein. Die Eckdaten dafür wurden bereits in den vergangenen Tagen bekannt. Nach Angaben von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) steht das Land Berlin demnach deutlich besser da, als befürchtet. Statt eines coronabedingten Milliarden-Defizits wurde 2021 mit einem leichten Minus von rund 150 Millionen Euro abgeschlossen. Dennoch müsse weiter priorisiert werden, denn, so Wesener: Ein Defizit bleibt ein Defizit.

Alle Teilnehmer lobten die gute Atmosphäre der Klausur

Mindestens so wichtig wie die Inhalte ist der Umgang im Senat miteinander. Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke), zusammen mit dem Bau-Kollegen Andreas Geisel (SPD) einzig verbliebener „alter Hase“ aus der vorherigen Koalition derselben Farben, sagte: „Klima ist nicht nur in der Stadt wichtig, Klima ist auch im Senat wichtig.“ Und dies sei bei dieser Klausur besonders gut gelungen. Es habe eine „wirklich gute, konstruktive Atmosphäre“ geherrscht.

Bürgermeisterin und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) berichtete von einen Soundtrack, dem man für die Klausur gefunden habe: „Harmonie ist Strategie“ von Tocotronic. Das war übrigens ein Vorschlag von Justizsenatorin Lena Kreck (Linke). Bettina Jarasch wollte den Titel durchaus als Motto verstanden wissen. Franziska Giffey mochte darin nach eigenen Worten aber „eher keine Überschrift für unser gesamtes Vorhaben“ sehen. Man wolle einfach „eine gute Stimmung, in deren Geist wir zusammenarbeiten wollen“, so Giffey.

Eine neue Senatskommission soll Hürden für Wohnungsneubau abräumen

Giffey berichtete zudem von einer neuen Senatskommission, die den Bau neuer Wohnungen beschleunigen soll. Einmal im Monat sollen demnach etwa der Bausenator, die Verkehrs- und Umweltsenatorin und sie selbst sich treffen, um etwaige Hürden zu besprechen und im besten Fall abzuräumen. Davon unbenommen sei das vielfach angekündigte breite Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbare Mieten. Die Auftaktsitzung mit Akteuren der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, der privaten Immobilienwirtschaft aber auch von Genossenschaften soll noch in diesem Monat das erste Mal tagen.

Lehrer-Verbeamtung, der Baubeginn für drei Brücken-Ersatzneubauten in der Stadt, eine neue Polizeiwache am Kottbusser Tor, ein möglichst coronafreier Kultursommer 2022, ein Neustartprogramm für die Wirtschaft, die Anhebung des Landesmindestlohns auf 13 Euro, erste Eckpunkte für ein neues Landesopferschutzgesetz oder die Einrichtung eines Modellprojekts Gesundheitskollektiv Neukölln mit zielgruppengenauen Gesundheits- und Sozialangeboten – jede Verwaltung lieferte ihren Beitrag.

Der umstrittene Umgang mit dem Enteignungsvolksbegehren wurde ausgeklammert und vertagt

Doch damit es keine Missverständnisse gibt: Stolperfallen für das rot-grün-rote Bündnis gibt es weiterhin genug. Über allem schwebt der zwischen den Koalitionären weiterhin heiß umstrittene Umgang mit dem Enteignungsvolksbegehren. Zunächst soll eine Kommission Vorschläge erarbeiten, doch schon um die Besetzung des Gremiums mit mehr oder weniger Enteignungsbefürwortern gibt es vom ersten Tag des neuen Senats an Streit. Daran änderte auch die Klausur nichts.

So wurde das Thema bewusst ausgeklammert, man kann auch sagen: vertagt. Nach Giffeys Worten soll Bausenator Geisel auf einer der nächsten Senatssitzungen einen konkreten Vorschlag für die Besetzung der Kommission vorlegen. Dann wolle der Senat darüber entscheiden. Auch zu diesem Vorgehen hatte der „alte Hase“ Lederer eine Äußerung parat. Man habe „zwar nur“ 100 Tage Zeit, das bedeute aber auch, dass man „immerhin“ diese 100 Tage Zeit habe.

Und auch die Ankündigung von Bausenator Geisel, sich endlich des Herrmannplatzes anzunehmen, wird weiter für Zündstoff sorgen. Er will einen „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ vorlegen. Soll heißen: Der umstrittene Umbau des Karstadt-Gebäudes am Platz an der Grenze Kreuzbergs zu Neukölln durch den österreichischen Eigner Signa soll beschleunigt werden.

Der millionenschwere Karstadt-Umbau wird sowohl von den Linken als auch von den Grünen um ihren aktivistischen Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt abgelehnt. Sie fürchten, dass dies zu steigenden Immobilienpreisen und -mieten in der Umgebung führen würde.