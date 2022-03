Franziska Giffey (SPD): Die Regierungschefin hatte keinen leichten Start, und das lag auch an ihr selbst. Sie hätte sich eine Ampel gewünscht und bekam Rot-Grün-Rot. Seitdem versucht sie, das Beste daraus zu machen. Anders als so oft in den vergangenen Jahren werden die Senatssitzungen akribisch vorbereitet, kein Partner soll von einem anderen überrascht werden. Außerdem kommen Giffey die beiden großen Krisen zugute, die die Arbeit der Landesregierung bis heute prägen: Corona und die Ukraineflüchtlinge. Die Regierende Bürgermeisterin ist in allen Themen drin und überall präsent. Noch lassen ihr die Koalitionspartner das durchgehen.

Katja Kipping (Linke): Die Berufung der früheren Linke-Chefin war eine kleine Sensation. Kipping sah die Chance auf einen Neustart – und hat sie genutzt. Kaum im Amt, kamen die ersten Flüchtlinge an, seitdem hat die Sozialsenatorin ihr Thema gefunden. Die Anhebung des Landesmindestlohns auf 13 Euro oder die Einführung eines Online-Registers der Tariftreue gingen dabei etwas unter.

Ulrike Gote (Grüne): Die 56-Jährige hat einen bedeutenden Aufgabenbereich übernommen – mitten in einer Pandemie. Ihr Start verlief verheißungsvoll, doch bleibt Potenzial, sich zu profilieren. Im Gesundheitswesen regt sich Kritik an Gotes Kommunikationsstil. So sieht die Berliner Krankenhausgesellschaft bei drängenden Problemen viel Gesprächs- und Handlungsbedarf.

Daniel Wesener (Grüne): Der Doppelhaushalt 2022/2023 ist die erste Nagelprobe für Berlins neuen Herren der Zahlen. Er muss Luft für Investitionen schaffen und zugleich Schulden abbauen. Ab heute geht das Zahlenwerk ins parlamentarische Verfahren. Mal sehen, was davon übrig bleibt.

Astrid-Sabine Busse (SPD): Die Lehrer-Verbeamtung war schon beschlossen, als die frühere Schulleiterin ins Amt kam. Die Einrichtung von Willkommensklassen für Ukrainer ging schnell. Kritik gibt es aus den Schulen, die mehr Geld für eigenständiges Handeln fordern.

Stephan Schwarz (für SPD): Berlins Wirtschaft ist 2021 trotz Corona um 3,3 Prozent gewachsen – und liegt damit weiter über dem Bundestrend. Schwarz’ Anteil an dieser Bilanz: 0. Er muss die Wirtschaft bei Laune halten. Denn Krach mit Rot-Grün-Rot kommt bestimmt.

Klaus Lederer (Linke): Virus und Krieg machen den Kultursenator zu einem Verlierer der ersten 100 Tage – seine Themen kommen sehr kurz. Zudem ändert sich mit Katja Kippings Auftauchen das parteiinterne Machtgefüge. Spannende Zeiten bei der Linken.

Bettina Jarasch (Grüne): Die gläubige Katholikin begegnet Gesprächspartnern interessierter und konsensbereiter als ihre Vorgängerin. Doch nun wird Jarasch beweisen müssen, dass sie auch kämpfen kann. Nicht jeder Berliner ist Fan der Mobilitätswende.

Andreas Geisel (SPD): Der Bausenator hat zusammen mit Franziska Giffey die Immobilienwirtschaft zu ersten Sitzungen für ein Neubau-Bündnis geladen. Mit der Einberufung der Expertenkommission zum Enteignungs-Volksentscheid hat er sich dagegen viel Zeit gelassen. Das sorgt für Ärger.

Iris Spranger (SPD): Bisher kamen viele Ankündigungen. So soll das Kottbusser Tor eine Polizeiwache bekommen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung zeigte sich Spranger noch zuversichtlich, dass die Wache noch dieses Jahr komme. Jetzt soll es 2023 sein. Und teurer wird sie auch.

Lena Kreck (Linke): Sie engagiert sich gegen „Racial Profiling“ bei Flüchtlingen durch die Bundespolizei und für den Abriss eines Parkhauses für Justizbedienstete. Bei der Staatsanwaltschaft will man sie noch nicht gesehen haben. Der Belegschaft sei sie fremd, heißt es.