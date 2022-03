Dieser neue, nun schon 100 Tage alte Berliner Senat verfügt über Potenzial – für herrlichen Streit und großen Krawall. Schon die Startbedingungen versprachen politische Unterhaltung: Die Linkspartei stellte sich angesichts ihres schlechten Wahlergebnisses auf Opposition ein und rutschte dann doch noch auf die Regierungsbank. Sie müsste sich nun eigentlich profilieren, so dachte man, im Zweifel auf Kosten der Koalitionspartner. Da waren die Grünen, die bereits die Hand an die Bürotür der Regierenden Bürgermeisterin legten und dann doch noch abgefangen wurden. Ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch war Supersenatorin geworden und stand unter Druck zu beweisen, dass sie doch die bessere Regierungschefin gewesen wäre. Dann natürlich die SPD, die bis heute ihr Glück nicht fassen kann, dass sie mit ihrem schlechtesten Wahlergebnis aller Zeiten zum, nun ja, größten Koalitionspartner wurde. Und obendrauf hatte SPD-Spitzenfrau Franziska Giffey ja eigentlich ein anderes Bündnis im Sinn gehabt (FDP statt Linke) und war von der eigenen Partei zurückgepfiffen worden.

Es kam anders, weniger spektakulär. Während der ersten 100 Tage ist relativ geräuschlos regiert worden. Abgesehen von üblichen Nickeligkeiten („No Giffey“-Aufkleber bei den Linken) und normalen Diskussionen (welche U-Bahn-Verlängerung wird zuerst gebaut?) gab es wenig öffentlichen Konflikt. Und die vereinbarte Tagesordnung für die ersten 100 Tage ist brav abgearbeitet worden.

Druck von außen schweißt zusammen

Ein geschlossenes Bild, wie man heutzutage sagt – was vor allem mit den Großkrisen zu tun hat, die nicht nur Berlin beschäftigen: die Corona-Krise und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Druck von außen schweißt zusammen.

Während man sich bei der Pandemie gefühlt schon in der Schlussphase befindet, man die hohen Inzidenzen mit einer gewissen Routine zur Kenntnis nimmt und entsprechend gewarnt wird, stellen der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Flüchtlingsbewegung Berlin und den Berliner Senat vor eine ganz andere große Herausforderung.

Es hat anfangs nicht alles sofort funktioniert, und ohne den großen Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und der Hilfsorganisationen hätte noch viel weniger funktioniert. Aber Szenen wie vor sechs Jahren vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales gab es nicht. Und angesichts des Ansturms wurde dann doch erstaunlich schnell eine Struktur aufgebaut. Im Moment gehen die Flüchtlingszahlen etwas zurück.

Frauen pflegen einen kooperativen Führungsstil

Die Zusammenarbeit hat funktioniert, die Regierungschefin und die jeweiligen Senatorinnen treten geschlossen auf, es gibt keine Durchstechereien und dem Vernehmen nach wird deutlich intensiver und offener zwischen den Akteuren kommuniziert. Das hat sich deutlich geändert im Vergleich mit dem Vorgänger-Senat. Die Gründe dafür: Frauen pflegen in der Regel eher einen kooperativen als einen konfrontativen Führungsstil. Männliche Eitel- und Empfindlichkeiten stören nicht. Außerdem sind, bis auf zwei Männer, alle neu im Senat, ein paar sogar Quereinsteiger aus der Praxis. Das führt offenbar zu einer anderen, kollegialeren Arbeitsatmosphäre.

Was nicht so bleiben wird. Der größte Konflikt ist um ein Jahr vertagt: Wie geht man mit dem Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen um? Das Einsetzen der Expertenkommission gelang noch in großer, stiller Einheit samt Einigung (siehe oben), aber irgendwann gibt es ein Ergebnis, und dann muss entschieden werden. Der Konflikt schwelt, ist aber nicht beigelegt. Offen sind auch andere Fragen. Zum Beispiel diese: Wo können neue Wohnungen in der Stadt überhaupt gebaut werden? Baut man zuerst U-Bahnen, Straßenbahnen oder Radwege? Wann gibt es endlich die digitale E-Akte in den Bürgerämtern?

All das birgt Potenzial für herrlichen Streit und großen Krawall.