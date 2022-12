11 Klima-Fragen an Julia Schoch: „Die Hälfte an Autos in Berlin wäre doch was“

Der Sommer war zu heiß, der Herbst zu warm, das Jahr 2022 wieder viel zu trocken. Nur noch vier von hundert Bäumen in Berlins Wäldern sind gesund. Jeder in Berlin spürt, dass sich das Klima verändert. Auch politisch bewegt das Thema die Stadt, 180.000 Menschen haben unterschrieben, dass Berlin schon 2030 klimaneutral sein soll, es wird einen Volksentscheid geben. Fast täglich blockiert die Protestgruppe Letzte Generation die Straßen, fordert schnellere Klimaschutzmaßnahmen.

Was sollen wir unternehmen, um dem Klimawandel zu begegnen, wie soll sich Berlin verändern? Was kann man selbst tun? Wir wollen in der Berliner Zeitung so viele Stimmen wie möglich zu Wort kommen lassen. In einem Fragebogen. Diesmal hat die Schriftstellerin Julia Schoch geantwortet.

Der Klimawandel wird unser aller Leben verändern. Frau Schoch, wovor haben Sie am meisten Angst?

Dass wir keinen Mut aufbringen, etwas zu verändern, und uns stattdessen nur mehr schlecht als recht arrangieren mit den „Ungemütlichkeiten“, die im Laufe der Zeit auf uns zukommen. Die Scham wird ein normales Gefühl sein, mit dem wir leben werden, aber das ist das Geringste dabei.

Was tun Sie persönlich, um Ihre CO₂-Bilanz zu senken?

Meine CO₂-Bilanz war nie sonderlich hoch. Ich fahre mit dem Fahrrad und der Bahn. Nur extrem selten fliege ich. Ich achte insgesamt auf einen halbwegs sparsamen Umgang mit Ressourcen.

Worauf wollen Sie trotz Klimawandel nicht verzichten?

Auf Bücher aus echtem Papier.

Was muss sich in Ihrer Branche am dringendsten ändern?

Einiges hat sich schon geändert. Zum Beispiel, dass man nicht für eine dreistündige Jurysitzung durch halb Europa fliegen muss. Da kann man sich auch anders treffen.

Klimaaktivisten blockieren regelmäßig Straßen in Berlin. Hilft das der Sache oder schadet es mehr?

Weder, noch. Sie sind der logische Ausdruck eines Zorns angesichts unserer Untätigkeit. Es ist doch tatsächlich ein Irrsinn, dass solche Kleinigkeiten wie ein Tempolimit oder ein eingeschränkter Betrieb von Kreuzfahrtschiffen offenbar nicht durchgesetzt werden können. Es gibt hierzulande eine lange Tradition, den Wunsch nach grundsätzlicher Veränderung als Unruhestiftung zu diffamieren und sich letztlich auf die Seite der „Ordnungshüter“ zu schlagen, damit der Status quo erhalten bleibt. Ebenfalls typisch: Sich auf den Boten zu stürzen, anstatt sich um den Inhalt der Botschaft zu kümmern. Man geht aufs Detail und lenkt so vom Wesentlichen ab: der Struktur. Solange nicht einmal die Minimalziele, die unter der Regierungskoalition festgelegt worden sind, erfüllt werden, wird es die Aktivisten also weiterhin geben.

Berliner Zeitung/Sabine Gudath Zur Person Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren, aufgewachsen in Mecklenburg, lebt in Potsdam als Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Französischen. 2001 debütierte sie mit dem Erzählungsband „Der Körper des Salamanders“, in diesem Frühjahr erschien der Roman „Das Vorkommnis. Biographie einer Frau“. Für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk wurde ihr 2022 die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung verliehen.

Können Sie sich Berlin ganz ohne Autos vorstellen?

Natürlich, mein Vorstellungsvermögen ist ganz gut ausgeprägt. Aber warum immer in Extremen und Unmöglichkeiten denken? Schon die Hälfte an Autos wäre doch was.

Haben Sie vor, Ihr Auto abzuschaffen?

Ich habe kein Auto.

Was erwarten Sie von der Politik – was sollte sie als dringendste Klimaschutzmaßnahme durchsetzen?

Ein Tempolimit von 130 km/h festlegen. Den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben bzw. endlich umsetzen. Ausbau des Nahverkehrs. Eine Entbürokratisierung, wenn es um innovative individuelle Lösungen geht.

Klimaschutzminister Habeck duscht nur noch zwei Minuten. Wie lange stehen Sie noch unter der Dusche?

Die Frage ist etwas frivol. Sie suggeriert, dass die Klimabilanz an einfachen Lösungen hängen würde, also an zwei oder vier Minuten duschen. Dabei geht es doch darum, weltweit die Wirtschaft fundamental umzurüsten. Gerade habe ich übrigens in einer Kindersendung gesehen: Um ein Auto herzustellen, werden 400.000 Liter Wasser verbraucht.

Was ist Ihr bester klimaschonender Alltagstipp?

Zu Hause analog lesen. Bei schönem Wetter auch draußen. Eine Harke benutzen statt eines Laubbläsers.

Berlin im Jahr 2030: Was muss geschehen, damit wir es in der Stadt auch dann noch aushalten?

Der Mensch ist fähig, seine Gewohnheiten allmählich anzupassen. Leider. Andere Städte in der Welt zeigen, dass Menschen unter viel heftigeren Bedingungen leben, ohne zu rebellieren. Sie müssen es längst.