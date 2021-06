Berlin-Mitte - Unbotmäßige Bürgerinnen und Bürger haben mit Bestrafung durch das Amt zu rechnen. Diese Erfahrungen machen jetzt alle, die gegen die Eliminierung des historischen Straßennamens Mohrenstraße Widerspruch eingelegt haben: Sie erhalten vom zuständigen Bezirksamt Mitte einen Gebührenbescheid mit der Mitteilung, man müsse mit Kosten zwischen 36,79 Euro und 741,37 Euro rechnen. Wer den Widerspruch zurückziehe, müsse nicht zahlen, lädt das Amt zur Kapitulation ein.

Bis Dienstag waren 1134 Widersprüche von Bürgerinnen und Bürgern gegen die Umbenennung der Mohrenstraße eingegangen. Das erfuhr die Berliner Zeitung von der Pressestelle des Bezirksamtes. Etwa 300 Personen zogen ihren Widerspruch zurück, nachdem sie zusammen mit der Eingangsbestätigung den Hinweis auf die möglichen Gebühren erhalten hatten.

Empfänger von Grundsicherung müssen zahlen

Was auf die Frechen zukommt, zeigte schon das Beispiel Afrikanisches Viertel in Wedding, gleichfalls Bezirk Mitte. Dort müssen jetzt Anwohner damit rechnen, dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, um die Gebühr einzutreiben. „Das Amt kennt kein Erbarmen“, sagt Karina Filusch von der Bürgerinitiative Afrikanisches Viertel, wo die Umbenennung von Petersallee, Lüderitzstraße und Nachtigalplatz 2017/18 in einem intransparenten Verfahren durch eine Geheimjury ohne Bürgerbeteiligung durchgesetzt wurde.

Unter den Betroffenen waren auch Empfänger von Grundsicherung, die mit der Strafgebühr überfordert sind. Hatten Ehepartner getrennt widersprochen, fiel die Gebühr doppelt an. In einigen Fällen, so Karina Filusch, sei Ratenzahlung genehmigt worden. Andere Zahlungen stehen aus, daher stünden Zwangsvollstreckungen an. Die Vertreterin der Bürgerinitiative erinnert daran, dass es sich bei der Gebührenforderung um eine Kann-Bestimmung handelt und spricht von „Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für Besserverdienende“.

Im Fall der Mohrenstraße wurden die Leute, die Einspruch erhoben hatten, schriftlich vor der anfallenden Gebühr gewarnt – im Vergleich zum Vorgehen desselben Amtes im Afrikanischen Viertel ist das immerhin ein Fortschritt. Dort hatten die Widerspenstigen keine Post erhalten, nur die Gewerbetreibenden wurden informiert (telefonisch, also spurenfrei). Wer zurückziehe, bleibe von der Zahlung verschont.

Die Frage nach der im Fall Mohrenstraße zu erwartenden Höhe der Gebühr beantwortete die Pressestelle mit Verweis auf die Rechtslage: Die Höhe richte sich nach dem Verwaltungsaufwand entsprechend der Tarifstelle 1901 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin und könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Nicht teurer als im Afrikanischen Viertel

Einen Hinweis gibt es immerhin: „Das Bezirksamt Mitte erwartet, dass die Gebühren nicht höher ausfallen werden als im Afrikanischen Viertel.“ Und es wird betont, dass der Hinweis auf entstehende Gebühren gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch aufgrund der Erfahrungen aus dem Umbenennungsprozess Afrikanisches Viertel nun aufgenommen worden sei, und „allein Missverständnisse vermeiden helfen“ soll.

Härtefallregelungen für sozial Schwache, die dennoch ihr Widerspruchsrecht wahrnehmen wollten, sieht die Verwaltungsgebührenordnung nicht vor, allerdings: „Die Landeshaushaltsordnung ermöglicht auf Antrag eine Stundung der Forderung.“

Die im Afrikanischen Viertel eingenommenen Gebühren wurden, so die Auskunft, „pauschal dem Bezirkshaushalt zugeführt und nicht konkreten Maßnahmen“.

Bürokratie in Hochform

Im Fall des Afrikanischen Viertels war mit der amtlichen Mitteilung „Der Widerspruch wird zurückgewiesen“ auch die Information gekommen: „Die Höhe der zu entrichtenden Gebühr wird auf 148,27 Euro festgesetzt.“ Das entspricht 20 Prozent des Höchstsatzes von 741,37 Euro. Die Ermäßigung wird im Anschreiben damit begründet, dass „gegen die Umbenennungen der Straßen im Afrikanischen Viertel mehrere überwiegend gleichlautende Widersprüche erhoben wurden“. Die Bearbeitung erforderte also weniger Verwaltungsauswand. Ein Nachweis über die aufgewendeten Minuten fehlt ­– anders als bei vielen anderen Verwaltungsakten üblich. Der Minutenpreis variiert je nachdem, ob der höhere oder mittlere Dienst tätig wird.

Andere Sätze aus dem Amtsschreiben stellten die Adressaten in Wedding vor Rätsel. Hier ein Beispiel: „Die Umbenennung von öffentlichen Straßen erfolgte als sachbezogener Verwaltungsakt in Form einer Allgemeinverfügung. Eine Umbenennung von Straßen haftet der jeweiligen öffentlichen Sache an und ist an eine unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet. Aufgrund der Sachbezogenheit der Allgemeinverfügung war eine Einzelbekanntgabe an die Beteiligten untunlich.“ Soviel zum Thema Bürgernähe.

Unterschrieben waren die Widerspruchsbescheide übrigens von Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) persönlich.

Mindestens zwei Anwohner, die zunächst die Strafgebühr gezahlt hatten, reichten anschließend Klage vor Gericht ein. Der erste dieser Kläger erhielt bereits Bescheid vom Verwaltungsgericht: Es bestehe keine Aussicht auf Erfolg. Er muss mit Gerichtskosten in Höhe von 438 Euro und Anwaltskosten von etwas über 900 Euro rechnen.

Wegen der laufenden Klagen sind die Straßenumbenennungen im Afrikanischen Viertel noch nicht rechtskräftig. Das in Neukölln bei der Umbenennung der Wissmannstraße praktizierte Verfahren rechtzeitiger Einbeziehung der Bürger und offener Debatte über einen neuen Namen führte hingegen zu einem schnellen Ergebnis. Die Schilder sind bereits gewechselt.

Im Bezirk Mitte bleibt die grün-rote Gemeinschaft beim schon einmal misslungenen Verfahren der Konfrontation.