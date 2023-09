42 Anrufe bei der Hotline: Wie die Lufthansa beinahe unsere Flitterwochen ruinierte

Als ich im Februar dieses Jahres mit meiner Frau unsere Hochzeitsreise buchte, wusste ich zwar, dass ich vor einem großen Abenteuer stand – aber da dachte ich noch, das wäre unsere Ehe. Nach Amerika wollten wir, bis hoch nach Kanada, die „malerische Wildnis des ungezähmten Nordostens“. So sagt man wohl. Günstig waren die Flugtickets auch noch, 500 Euro pro Person: alles perfekt und rechtzeitig zu unserer Hochzeit im April. Obendrein hatte ich bei der Lufthansa gebucht, denn es sollte eine Premiumreise werden.

Wir haben „Ja“ gesagt, standesamtlich im Mai, wir haben Ringe getauscht, und wir haben einen Kuchen angeschnitten – im August, mit großer Zeremonie. Meine Frau hatte nach diesem Tag meinen Nachnamen angenommen. Da fiel mir ein, dass ich jetzt auch den Namen auf ihrem Ticket ändern musste, denn sonst wäre die Einreise in die USA unmöglich. Das sollte ja nur eine Formalität sein, oder? Damals im Juni stand zwischen uns und unserer Abreise nur noch das sogenannte Servicesystem der Lufthansa. Um es vorwegzunehmen: Von Service kann hier kaum die Rede sein, die Kommunikation war kafkaesk.

Zunächst wählte ich die Servicenummer und wartete. Als ich verbunden war, kämpfte ich vor allem mit zwei Barrieren: dem schlechten Deutsch der Angestellten, die mit vielen meiner Fragen überfordert waren, und der extrem schlechten Qualität der Verbindung. Reflektiert und hoffnungsvoll habe ich für letztere bei mir den Fehler gesucht und über verschiedene Telefone angerufen, aber auch dadurch verbesserte sich nichts. Wäre ja auch zu einfach.

Nach einigen Versuchen hatte ich es aber geschafft, einen Mitarbeiter mit Deutschkenntnissen ans Ohr zu bekommen, die Verbindung war auch erträglich. Jetzt konnte ich endlich mein Anliegen vortragen und auf irgendeine Art von Beratung hoffen – vorausgesetzt, die Verbindung brach nicht einfach so wieder ab. Wenn ich es doch einmal schaffte, eine Auskunft zu bekommen, widersprach sich diese jedoch mit einer früheren Aussage des Mitarbeiters oder anderer Mitarbeiter. Einmal bekam ich gesagt, es würde 25 Euro kosten, die Namensänderung vorzunehmen, ein anderes Mal sollten es etwa 700 Euro sein, wegen angeblicher Drittanbieter.

Mir ist egal, wohin und an wen Lufthansa ihre Leistungen auslagert. Sicherlich tut das Unternehmen das, um Kosten zu sparen, aber es muss doch möglich sein, eine einfache Dienstleistung auszuführen? Schließlich konnte der arme Mensch am Telefon nichts dafür, dass wir beide in dieser Situation feststeckten. Er war nicht ausgebildet genug für die Position, ich war ihm ausgeliefert. Aber die Verbindung war ohnehin schon wieder abgebrochen.

Egal ob Website oder Mitarbeiter – kein Durchkommen

Wie viele andere Unternehmen regt auch die Lufthansa den Kunden an, das Problem zuerst via Website zu lösen. Dort steht sogar in großen Buchstaben: „Ihr Anliegen: Namensänderung“. Immerhin. Darunter steht dann: „Häufig gestellte Fragen“ und „Ihre Suche ergab keine Ergebnisse“. Bin ich wirklich der einzige Kunde der Lufthansa, der sich diese Frage gestellt hat?



Was ich in den vergangenen Wochen wirklich intensiv kennengelernt habe, ist die Warteschleifenmusik, diese stereotypische Fahrstuhlmusik. Es ist immer dieselbe, bei jedem „on hold“, wie in einer Lufthansa-Vorhölle. Meistens brach dann nach einer halben Stunde die Verbindung einfach ab. Nur einmal, da hatte ich tatsächlich jemanden am Apparat, der angeblich einfach den Namen ändern konnte. Alles klang plötzlich möglich. Für 25 Minuten murmelte er immer wieder unsere Buchungsdaten vor sich hin – und dann verbannte er mich doch noch: „on hold“. Eine halbe Stunde später war er endgültig weg.

Ein anderes Mal wurde mir mitgeteilt, wir hätten es geschafft, der Buchungscode sei geändert und unsere Zahlungsdaten richtig hinterlegt und wir würden innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail bekommen. Das stellte sich aber nach den 24 Stunden und keiner E-Mail als Fehlkommunikation heraus: Jede weitere Nachfrage stieß nur auf Verwunderung. Wir wiederholten den Vorgang und wieder: keine E-Mail.



Zwischendurch blieb uns eigentlich nur Galgenhumor und blinder Optimismus, um bei Verstand zu bleiben. „Irgendwie kommen wir schon an“, meinte meine Frau zu mir des Öfteren. Abgelenkt waren wir ja durch Hochzeitsvor- und -nachbereitung. Der Notfallplan wären neue, spontan gekaufte Tickets gewesen, denn „drüben“ in Amerika waren der Camper, Busse und Unterkünfte längst gebucht. Dabei fiel uns auch noch ein, dass unser Flixbus von Seattle nach Vancouver ebenfalls auf den alten Namen meiner Frau gebucht war und wir ahnten Böses. Jedoch: Nach wenigen Stunden und ohne Aufpreis hatten wir zumindest dafür ein neues Ticket. Es geht also doch: für den Bus, nicht für den Flug.

Ende gut, alles gut?

Mein Kreuzzug in die Servicewelt der Lufthansa hat im Juni begonnen, im späten August habe ich endlich mein Urteil erhalten: Für nur 1200 Euro zusätzliche Kosten darf ich beide Flüge umbuchen. Das ist mehr, als wir zuvor für die Tickets bezahlt haben. Die Mitarbeiter meinten nach der erfolgreichen Änderung: Hätten Sie sich nur früher bei uns gemeldet – dann hätten wir es viel günstiger ändern können. Ich legte einfach auf.

Blutig und zerschlagen gingen meine Frau und ich als Sieger aus dem Kampf hervor, 42 Anrufe, siebeneinhalb Stunden in der Warteschleife später. Aber bei dem hohen Preis, den wir dann doch dafür zahlen mussten, ist die eigentliche Gewinnerin dennoch die Lufthansa. Die Mitarbeiter beim letzten Telefonat sagten uns am Ende, gegen einen kleinen Aufpreis von 80 Euro könnten wir jetzt noch Sitzplätze nebeneinander dazubuchen. Was soll ich sagen: Wir saßen auf unserem Flug in die Flitterwochen am 9. September selbstverständlich nebeneinander.



Aufgezeichnet von Juno Kolmorgen.