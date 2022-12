Aquadom: 1500 tote Fische und ein zerstörtes Hotel

Die Umgebung um das Radisson Blu Hotel in Berlin-Mitte ist großflächig abgesperrt. Das Szenario erinnert an einen Terroranschlag: Die Eingangstüren des Hotels sind zerstört, Möbelstücke auf die Straße geschleudert. Die breite Karl-Liebknecht-Straße ist übersät mit Trümmern; Dutzende Einsatzfahrzeuge stehen in nächster Nähe. Ein wenig abseits der Absperrung reihen sich die Hotelgäste mitsamt Koffern und warten auf einen Bus, der sie zu einer anderen Unterkunft transportieren soll. Denn das Radisson Blu ist zunächst mindestens unbegeh- , womöglich auch bis auf weiteres unbewohnbar: Das riesige Aquarium, eine 16 Meter hohe zylinderförmige Säule, die imposant inmitten der Hotellobby emporragte, ist heute morgen um 5:45 Uhr auf einen Schlag zerbröselt.

Der „Aquadom“ war das größte freistehende Aquarium der Welt. Als es zerbarst, wurden eine Million Liter Wasser freigesetzt – und mit den Wassermassen auch die 1500 Fische, die in der Säule zu Hause waren. Die ersten Bilder aus dem Hotel erreichten das Internet durch einen Tweet von Niklas Scheele, einem Hotelgast. „Was passiert hier“, schreibt er auf Twitter und veröffentlicht mehrere Videos, die wie Szenen aus einem dystopischen Film aussehen.

Adrian Wentzel ist Presseverantwortlicher der Feuerwehr und berichtet um 9:30 Uhr über das, was sich die letzten 4 Stunden abgespielt hat. „Um 5:43 Uhr wurden wir alarmiert“, sagt er. Ein automatischer Feuermelder ging an, Hotelgäste berichten von einer sehr lauten Explosion. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren angerückt. Bald ist klar: Das Hotel muss komplett geräumt werden. Stand 9.30 Uhr gibt es keine Schwerverletzten, nur zwei Personen wurden leicht verletzt und befinden sich im Krankenhaus. Sonst gebe es keine Vermissten, dennoch sucht die Feuerwehr mit Rettungshunden unter den Trümmern nach eventuell Verschütteten. Durch das schlagartige Platzen schoss das Wasser mit immensem Druck aus dem Tank und schleuderte Trümmerteile bis durch und vor die Tür. „Es gab nicht zuerst einen kleinen Riss, aus dem das Wasser allmählich rauslief“, sagt Wentzel.

Aus dem Aquadom sind alle Fische tot

Unterdessen sind Drohnen im Einsatz, um das Gebäude von Außen zu überblicken, aber auch, um in den Innenräumen in von Trümmern verschüttete Areale zu gelangen. Fische sind von draußen nicht zu sehen, doch die Feuerwehr hat keine gute Nachricht für Tierliebhaber: Nahezu keiner der Fische habe überlebt. Tierarzt Jan Wolter, Experte für Zierfische, ist vor Ort, um zu sichten, was an Fisch zu retten ist. Auch er geht davon aus, dass aus dem Aquadom kein Fisch überlebt hat. Die tropischen Fische aus dem Indopazifik können in der Regel nur bis zu zwei Stunden ohne Wasser überleben, außerdem sind sie an warme Wassertemperaturen gewöhnt. Sie sind wohl alle erstickt oder Verletzungen durch die Explosion erlegen.

Tierschutzorganisation Peta fordert ein Mahnmal

Die Tierschutzorganisation Peta ist entrüstet über die Tragödie: „Der Aquadom hat sich gestern Nacht in eine Todesfalle für alle dort eingesperrten Lebewesen verwandelt“, sagt der Fachleiter des Kampagnenteams bei Peta, Peter Höffken. „Diese menschengemachte Tragödie zeigt, dass Aquarien kein sicherer Ort für Fische und andere Meerestiere sind“. Peta wolle rechtlich gegen Sealife vorgehen und fordert, den Aquadom nicht wieder aufzubauen. „Die Zeiten, in denen Fische aus ihrer natürlichen Umgebung entrissen werden, um sie zur Belustigung von Hotelgästen in einen Tank einzusperren, müssen ein für alle Mal enden“, so Höffken. Peta schlägt außerdem vor, ein Mahnmal auf der Karl-Liebknecht-Straße zum Gedenken an die 1500 Meerestiere zu errichten.

Warum das Aquarium zerbarst, ist auch am späten Nachmittag noch nicht klar. „Das ist allen bisher ein Rätsel“, sagt Jan Wolter. Sabotage möchte die Feuerwehr noch nicht ausschließen, naheliegend sei aber „Materialermüdung“ des Aquariums. Dabei wurde der Fischtank laut Hotelbetreiber erst 2020 das letzte Mal saniert – für schlappe 2,6 Millionen Euro. Adrian Wentzel berichtet, dass Einsatzkräfte Risse am Wasserbecken festgestellt haben sollen, allerdings müsse zusammen mit den Hotelbetreibern erst geprüft werden, ob die Risse schon vor der Explosion vorhanden waren oder erst dadurch entstanden sind.

Die Feuerwehr rechnete damit, Taucher einsetzen zu müssen

Zum Zeitpunkt des Alarms konnte niemand abschätzen, wie sich die Wassermassen verteilen würden. Die Feuerwehr ging anfangs davon aus, dass die gesamte Tiefgarage volllaufen könnte. „Wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir mit Tauchern in die Tiefgarage gehen müssen“, sagt Adrian Wentzel. Doch die Wassermassen verteilten sich gleichmäßig. Wentzel: „Die eine Million Liter Wasser haben sich ihre Wege gesucht: Hauptsächlich auf die Straße und zur Tiefgarage.“ Es gebe nur geringe Wasserstände in den einzelnen Etagen. Das Erdgeschoss sei am stärksten beschädigt.

Gerade ist ein Statiker eingetroffen, der ermitteln soll, ob weitere Abstützmaßnahmen im Hotel notwendig sind. Viel Wasser sei in die Kanalisation gelaufen, sowie in benachbarte Einrichtungen wie das DDR-Museum. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechne mit „großen Abrissarbeiten“. Trotz des immensen Schadens und der vielen toten Fische betont Giffey, dass Berlin Glück im Unglück gehabt hätte: „Wenn das Ganze nur eine Stunde später passiert wäre, dann müssten wir über furchtbare menschliche Schäden berichten“, sagt sie.