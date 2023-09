Die Angst kommt bei Ashley auf, als die Sommerferien zu Ende gehen. Ziemlich plötzlich. Es ist noch mal warm geworden in Berlin, nach vielen verregneten Wochen, sie läuft in Shorts und T-Shirt durch Friedrichshain, am linken Fuß einen grünen Stoffturnschuh, am rechten Fuß einen roten, und weicht Hunden aus. Vor Hunden fürchtet sich Ashley auch. Vor allem, wenn sie, wie in Friedrichshain, ohne Leine herumlaufen.