Berlin - Nicht 3G, nicht 2G, sondern 1G – nur Geimpfte, keine Genesenen. Das ist die Devise der Fischerhütte am Schlachtensee beim nahenden Oktoberfest. Das am östlichen See-Ende gelegene historische Gasthaus ist ein beliebtes Restaurant. Bei gutem Wetter ist die geräumige Terrasse meist gut besetzt, gerade Sonntagsspaziergänger machen hier gerne halt und essen Weißwurst oder Kuchen, trinken Bier oder Kaffee.

Nun wird die Zehlendorfer Gastwirtschaft in einem Facebook-Shitstorm mit Hassnachrichten zugetextet: „Hoffentlich geht ihr pleite!“ Ist so oder so ähnlich besonders häufig zu lesen unter dem letzten Post des Hauses, in dem das Oktoberfest gar nicht thematisiert wurde. Andere Kommentare sind deutlich schärfer, beleidigen das Personal und Wirt Joseph Laggner.