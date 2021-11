Berlin - Im Wohnungsneubau nimmt sich die Koalition viel vor. In Berlin sollen 20.000 Wohnungen pro Jahr entstehen. Darunter jährlich 5000 Sozialwohnungen in den kommenden zwei Jahren und je 6000 Sozialwohnungen von 2024 bis 2026. Um die Ziele zu erreichen, will die Koalition ein Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und privaten Wohnungsunternehmen schließen. Neben festen Neubauzahlen sollen „Maßnahmen für eine sozialverträgliche Mietengestaltung im Bestand“ verabredet werden, wie es heißt. Zum Beispiel ein Mietenmoratorium.