Berlin - Mehrfach bittet der Anwalt im Saal 739 die Richterin darum, für den Angeklagten lauter zu sprechen. Das kann zum einen daran liegen, dass die Akustik in diesem Saal so schlecht ist. Es kann auch damit zu tun haben, dass im Saal trotz der gelockerten Corona-Maßnahmen noch alle Masken tragen. Gegen Ende wird die Richterin ihre Maske absetzen, damit sie besser verstanden wird. Doch die Bitte des Anwalts dürfte einen anderen Grund haben: Der Angeklagte, Klaus K., ist 74 Jahre alt und hört schwer.

Am Montag sitzt Klaus K. im Kriminalgericht Moabit. Er hat fast keine Haare mehr und beugt sich immer nach vorn, um besser verstehen zu können. Dem Rentner wird vorgeworfen, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. In seiner Wohnung wurden insgesamt 233 Gramm Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 50.000 Euro sowie Bargeld in Höhe von 120.000 Euro gefunden.

Als der mutmaßliche Drogendealer im November vorigen Jahres vor einem Rewe-Markt am Kurfürstendamm von den Polizisten kontrolliert wurde, fanden die Beamten in seiner Jackentasche 14 Tütchen mit Kokain. Aufmerksam geworden waren sie auf ihn, weil er gerade ein Tütchen verkauft hatte. „Er hat sofort kooperiert“, sagt ein Polizist als Zeuge vor Gericht. „Er wusste sofort, worüber wir uns zu unterhalten hatten, räumte alles ein.“

Ohne Widerstand ließ Klaus K. die Polizei seine Wohnung durchsuchen – und erzählte ihnen sogar, wo der Rest seiner Kokain-Vorräte zu finden war – im Flur und in einem Schrank in seinem Schlafzimmer. Das Besondere in diesem Fall ist das Alter des Beschuldigten: Klaus K. ist seit Langem Rentner.

Ein erstaunlicher Drogenhändler

Fraglich ist, warum Klaus K. das Kokain ausgerechnet in Sichtweite der Polizeiwache am Ku’damm verkaufte. Zu dem Zeitpunkt galt er schon unter den Beamten als Kiezberühmtheit: Der Zeuge erzählte vor Gericht, er und seine Kollegen hätten mehrfach Informationen über einen älteren Mann bekommen, der möglicherweise in Drogengeschäfte auf der Straße verwickelt sei. Zuerst hatten die Beamten den Käufer des Kokains ermittelt, erst danach den unauffällig wirkenden älteren Herrn kontrolliert.

Die 233 Gramm Kokain waren von „guter Qualität“, heißt es. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden auch Medikamente gegen Bluthochdruck entdeckt. Auch ein Holzstock mit einer Länge von etwa 30 Zentimetern wurde sichergestellt und im Gericht gezeigt. Klaus K.s Anwalt sagt, dieser Stock habe zur Selbstverteidigung gedient, „für den Fall eines schiefgelaufenen Deals“. Der Stock allerdings war dünn, erinnerte eher an eine Blockflöte.

Im Laufe des Verfahrens im fast leeren Gerichtssaal entstand das Bild eines erstaunlichen Drogenhändlers: K. arbeitete selbst 21 Jahre lang bei der Polizei, war Mitglied eines Sondereinsatzkommandos, gehörte sogar zum ersten Jahrgang der Einheit. Später wechselte er in die Immobilienbranche und war Betreiber zweier Gaststätten in Stuttgart. Jetzt wohnt der Vater zweier erwachsener Kinder allein in Berlin, ist bislang nicht vorbestraft.

Der Polizist, der im November 2021 die Wohnung des Angeklagten durchsucht hatte, sagt, Klaus K. habe einen „typisch altersgerechten“ schwankenden Gang . Sein Anwalt erklärt, K. habe als SEK-Beamter während der Arbeit ein Knalltrauma erlitten, sein Gehör sei dadurch schwer geschädigt. Der Hörverlust liege bei bis zu 50 Prozent.

Aufgrund seines Alters wird Klaus K.s Urteil abgemildert

Für die Tat hätte Klaus K. eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren bekommen können. Die Staatsanwältin empfiehlt dagegen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Das Alter von Klaus K., sein sofortiges Geständnis bei der Polizei und sein bisher straffreies Leben müssten „positiv in das Urteil einfließen“. Allerdings müssten auch die in der Wohnung gefundene „erhebliche Menge“ Kokain und dessen gute Qualität beachtet werden. K.s Anwalt sagt, die maximale Strafe für seinen Mandanten wäre „nicht angemessen“.

Die Richterin macht es sich mit dem Urteil nicht leicht: Klaus K. sei wegen seines Alters einerseits „strafempfindlich“ und habe keinen kriminellen Hintergrund. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass nicht wenig Kokain in seiner Wohnung aufgefunden wurde – und dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass er erst vor Kurzem mit dem Drogenhandel angefangen habe.

Deswegen wird er zu einer Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit dauert zwei Jahre. Klaus K. übernimmt die Kosten des Verfahrens, seine Pensionsansprüche darf er behalten. Wenn er in der Bewährungszeit straffällig wird, muss er ins Gefängnis, so die Richterin.

Am Ende der Verhandlung fragt die Richterin Klaus K., ob er verstehe, was das bedeute: „auf Bewährung“. Klaus K. nickt, er habe es verstanden, versichert er.