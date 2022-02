Berlin-Mitte - Der Kampf um das im Straßennamen „Mohrenstraße“ aufbewahrte historische Erbe der Stadt Berlin geht in die nächste Runde. Am 14. Februar 2022 hat das Bezirksamt Mitte insgesamt 237 Widerspruchsbescheide an diejenigen Bürgerinnen und Bürger versandt, die einen Widerspruch gegen die Wegbenennung der Mohrenstraße eingelegt hatten. Alle erhielten gleichlautende achtseitige Briefe, unterzeichnet persönlich mit blauer Füllertinte von Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel von der Partei Bündnis 90/Die Grünen.